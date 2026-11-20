Заммэра Москвы Александр Горбенко назвал мировую юстицию столицы одним из самых близких к людям институтов судебной системы.

«Мировая юстиция – один из наиболее близких к людям институтов судебной системы. Она соприкасается с повседневной жизнью москвичей, помогает разрешать споры и защищать права в самых разных жизненных ситуациях», - заявил замглавы столицы в опубликованном на портале mos.ru поздравлении в связи с 25-летием со дня возрождения института мировых судей в Москве.

Горбенко отметил, что за 25 лет мировой юстиции столицы удалось стать ключевой частью судебной системы города, сохранив традиции московского правосудия и сформировав сильное профессиональное сообщество.

В поздравлении говорится, что власти Москвы уделяют приоритетное внимание развитию мировой юстиции. Речь идет о строительстве новых зданий судебных участков, реконструкции действующих помещений, внедрении современных информационных систем и электронных сервисов.

«Современный судебный участок должен быть удобен и для тех, кто здесь работает, и для граждан, которые приходят за защитой своих прав», – отметил замглавы столицы.

Он поблагодарил работников мировой юстиции за работу, а ветеранов – за вклад в ее становление института мировых судей столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мировых судей столицы с 25-летием мировой юстиции города.