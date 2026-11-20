Институт мировых судей в Москве за 25 лет со дня его возрождения внес весомый вклад в развитие правовой системы столицы, заявил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

«Четверть века — это не просто цифра, а путь, отмеченный серьезными достижениями и весомым вкладом в развитие правовой системы столицы. За эти годы проделана масштабная работа по становлению и совершенствованию столичной мировой юстиции», - отметил он, поздравляя с юбилеем мировых судей столицы и сотрудников городского Департамента по обеспечению деятельности мировых судей.

Птицын назвал мировую юстицию столицы крупнейшей и самой представительной в РФ. В Москве действуют более 470 судебных участков, рассматривающих свыше 70% дел судов общей юрисдикции. Планируется ввести в эксплуатацию еще около трех десятков участков.

Председатель Мосгорсуда отметил профессионализм и принципиальность мировых судей столицы.

«Выражаю вам признательность за преданность делу, высокую ответственность, выдержку и плодотворные усилия по укреплению законности и правопорядка в Москве. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений», - заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил мировых судей столицы с 25-летием мировой юстиции города.