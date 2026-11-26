С 1 декабря 2026 года в Москве начнется зимний сезон благотворительных инициатив. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что возможность оказать поддержку есть у каждого. Помощь особенно важна детям из новых регионов, участникам СВО, людям, столкнувшимся с жизненными трудностями, а также взрослым и юным москвичам, которым необходимы лечение и восстановление. В городе откроются 32 «Домика добра», стартуют акции «Добрая елка» и «Исполни желание», а 5 и 6 декабря на Болотной площади пройдет фестиваль «Город неравнодушных». Москвичи смогут передать подарки военнослужащим, детям из новых регионов, пожилым людям, пациентам больниц и животным из приютов. Для участия доступны как центральные городские площадки, так и районные пункты сбора. Рассказываем, где принимают помощь, какие вещи можно передать и как выбрать подходящую инициативу.

Кратко: главные благотворительные акции Москвы

«Домики добра» — 32 пункта приема подарков и гуманитарной помощи. Центральные площадки откроются 1 декабря 2026 года, окружные — 11 декабря. Сбор продлится до 28 февраля 2027 года.

«Добрая елка» — возможность исполнить желание ребенка или подростка в возрасте от 3 до 17 лет. Выбрать мечту можно на сайте проекта или на праздничной елке.

«Исполни желание» — акция, в которой взрослые могут исполнить новогодние мечты детей, выбрав письмо на официальном сайте.

«Город неравнодушных» — благотворительный фестиваль на Болотной площади 5 и 6 декабря. Выручку от ярмарки направят на поддержку подопечных фондов.

Районные сборы — инициативы для военнослужащих, пожилых людей, пациентов стационаров и животных из приютов.

6 февраля 2027 года на катке ВДНХ состоится традиционный благотворительный день, средства от которого направят нескольким фондам.

Где находятся 32 «Домика добра» и что туда можно принести

«Домики добра» проекта «Москва помогает» будут работать с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027-го. Всего в столице откроются 32 пункта приема пожертвований: центральные площадки начнут работу в первый день зимы, а точки в административных округах — 11 декабря.

График центральных «Домиков добра»

Адрес площадки Режим работы Новый Арбат Ежедневно, 10:00–21:00 Площадь Революции Ежедневно, 10:00–21:00 Тверская площадь Будни: 13:00–21:00; выходные: 12:00–21:00

Окружные пункты будут принимать помощь по будням с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00. Найти ближайший адрес можно на карте проекта «Зима в Москве».

«Домики добра». Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Состав пожертвований зависит от категории получателей

Военнослужащим: новая тёплая одежда, средства личной гигиены и подарочные наборы.

Детям из новых регионов: сладости, игрушки, книги, школьные и спортивные принадлежности.

Животным из приютов: сухой и влажный корм, наполнители, средства ухода.

Общее условие для всех категорий — вещи должны быть новыми и находиться в заводской упаковке. Для продуктов важен достаточный срок годности: в опубликованных рекомендациях для участников сбора указан запас не менее трех месяцев.

На площадках волонтеры помогут подписать открытки с пожеланиями для военнослужащих и детей. После окончания сбора добровольцы отсортируют, упакуют и отправят пожертвования адресатам. Самостоятельно организовывать доставку участникам не потребуется.

Как исполнить желание ребенка в акциях «Добрая елка» и «Исполни желание»

Москвичи могут не только передать вещи в общий пункт сбора, но и выбрать подарок для конкретного ребенка. Для этого в городе работают две благотворительные инициативы — «Добрая елка» и «Исполни желание».

Акция «Добрая елка» в Москве. Декабрь 2025. Фото: АГН Москва

«Добрая елка»: подарок по конкретной заявке

Акция проводится пятый год и помогает исполнять мечты детей и подростков от 3 до 17 лет, находящихся в непростой жизненной ситуации. За предыдущие сезоны проект помог исполнить более 6 тысяч желаний.

Участник может выбрать заявку на официальном сайте проекта или снять с праздничной елки шар с детской мечтой. После выбора необходимо оставить заявку, дождаться подтверждения организаторов и согласовать с представителем фонда детали подарка. Вручить покупку можно самостоятельно или передать через благотворительную организацию.

В списке пожеланий встречаются книги, игрушки, наборы для творчества, музыкальные инструменты, цифровая техника и впечатления — например, экскурсии и посещение развлекательных мероприятий. Исполнение желаний в сезоне 2026/27 запланировано с 1 декабря по 28 февраля.

«Исполни желание»: письма Деду Морозу

Городская акция проводится в четырнадцатый раз. В ее основе — письма детей, которые мечтают о новогодних подарках и особенных впечатлениях. Обращения поступают через благотворительные фонды, социальные центры, образовательные учреждения и организации, сопровождающие детей, в том числе проходящих лечение.

Чтобы присоединиться, нужно открыть сайт ispolni.mosdmm.ru, выбрать опубликованное письмо и нажать кнопку «Исполнить желание». Затем участник приобретает подарок, соответствующий пожеланию ребенка, и передает его организаторам по согласованной инструкции.

Важная особенность проекта — адресный характер помощи. За каждым письмом стоит организация, которая знает обстоятельства жизни ребенка и помогает координировать передачу подарка. Перед покупкой стоит внимательно изучить актуальные правила сезона: сроки и порядок доставки необходимо проверять на официальной странице акции.

«Город неравнодушных»: благотворительная ярмарка на Болотной площади

5 и 6 декабря 2026 года на Болотной площади пройдет фестиваль «Город неравнодушных». Площадкой станет флагманский арт-павильон проекта «Сделано в Москве». В программе заявлены ярмарка изделий ручной работы, творческие мастер-классы и игровые пространства.

На ярмарке представят вязаные игрушки, керамику, украшения, одежду и другие товары, созданные подопечными некоммерческих организаций. Вырученные от продаж средства направят на поддержку людей, которым помогают участвующие в фестивале фонды. Таким образом, покупка изделия станет способом внести вклад в благотворительность.

В арт-павильоне также организуют отдельный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Принимаются продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, одежда и другие необходимые принадлежности. Сбор будет доступен с 1 декабря по 28 февраля.

Где в районах Москвы собирают подарки и гуманитарную помощь

Для участия в благотворительных инициативах необязательно ехать в центр столицы. В декабре в разных округах пройдут тематические сборы, рассчитанные на конкретные категории получателей.

Помощь пациентам больниц. В рамках акции «Коробка радости» собирают подарочные наборы для людей, которые проходят лечение в онкологических стационарах. В комплекты входят средства гигиены и ухода, платки, шапочки, носки из натуральных материалов, кружки, небольшие термосы, книги, наборы для творчества, чай и сладости. За три года участниками программы стали более 2,4 тысячи пациентов. Сбор завершится сортировкой и упаковкой подарков 21 и 22 декабря, после чего комплекты распределят между медицинскими учреждениями.

Поддержка пожилых людей. В Можайском районе с 1 по 15 декабря пройдет акция «Подари сказку старшим». Жители могут принести конфеты, зефир, печенье и другие сладости для одиноких пожилых людей. Получателей помощи определит районный совет ветеранов.

Гуманитарные отправления для военнослужащих. С 1 по 20 декабря Троицкий гуманитарный центр проводит сбор «Новогодний подарок солдату». В списке необходимых вещей — тёплые носки, перчатки, шапки, термобелье, стельки, средства гигиены и медицинские принадлежности. Волонтеры подготовят посылки, добавят открытки от детей и отправят их в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в Белгородскую область. Пункт приема находится по адресу: микрорайон В, дом 54.

В рамках инициативы также организуют творческие занятия для детей участников СВО. Ребята смогут расписать шоперы и забрать готовые сумки домой вместе со сладкими подарками.

Подарки детям. В Обручевском районе с 15 по 25 декабря будут собирать новогодние презенты для детей из семей участников СВО и юных пациентов московских стационаров. Коробку разместят на первом этаже торгового центра по адресу: Ленинский проспект, дом 109. Пункт будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Подарки предназначены для пациентов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больницы.

В Бирюлеве Восточном до 28 декабря пройдет акция «Тепло для героя». Общественные советники, молодые парламентарии и жители района собирают гуманитарные отправления для военнослужащих. Пункт приема расположен в управе по адресу: Бирюлевская улица, дом 48, корпус 2.

Пункт сбора подарков «Москва помогает». Фото: АГН Москва/ Сергей Киселев

Где в Москве принимают помощь для животных из приютов

В зимнем сезоне предусмотрены отдельные пункты сбора кормов, наполнителей и принадлежностей для домашних животных, оставшихся без хозяев. При передаче важно соблюдать требования организаторов: корм должен находиться в закрытой заводской упаковке, а у продуктов питания должен оставаться достаточный срок годности.

Акция и район Сроки и адрес Что принимают «Домики добра» 1 декабря 2026 — 28 февраля 2027 года, 32 площадки Корм, наполнители, средства ухода Библиотеки Зеленограда До 11 декабря Помощь для приюта «Ника» «Вагончик добра», Бирюлево Восточное До 25 декабря: Липецкая ул., 54/21, стр. 2; Загорьевская ул., 1, корп. 1 Корма, лакомства, поводки, ошейники, шлейки, игрушки, расчески, пелёнки «Сытый хвостик», Тропарёво-Никулино 5, 12, 19 и 26 декабря, 13:00–14:00; Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, 12, стр. 2 Корм в закрытой заводской упаковке «Лапа помощи», Внуково 1–10 января 2027 года, ул. Летчика Ульянина, 5; ежедневно 10:00–20:00 Корма и аксессуары

В рамках акции «Вагончик добра» пожертвования предназначены для фонда «Котодетки» и приюта «Бирюлевский». Помощь, собранную в библиотеках Зеленограда, передадут приюту «Ника» 16 декабря.

Когда пройдет благотворительный день на катке ВДНХ

6 февраля 2027 года на катке ВДНХ состоится тринадцатый благотворительный день. Мероприятие объединит зимний досуг, катание на коньках и сбор средств для подопечных нескольких фондов.

В программе запланированы развлекательные активности и карнавальный заезд в масках с участием представителей культуры, спорта и медиасферы. К мероприятию присоединятся артисты, представители благотворительных организаций и их подопечные.

Средства от продажи билетов и проката коньков направят в четыре организации: благотворительный фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера», фонд «Линия жизни» и фонд поддержки людей с особенностями развития «Я есть!».