Столичное метро продолжает уверенно шагать в Новую Москву, меняя транспортную карту быстрорастущих округов. В ТиНАО стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Ракитки» и «Десна» южного участка Троицкой линии. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Почетную и сложную миссию доверили настоящему ветерану столичного метростроя — тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТПМК) «Василиса». Машине предстоит пройти 2,56 километра вблизи крупной автомагистрали — Калужского шоссе — и проложить тоннель диаметром 6 метров. Максимальная глубина залегания трассы составит 39 метров. Завершить эту проходку метростроители планируют в 2027 году.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

«„Василиса“ — один из ветеранов московского метростроя. В ее послужном списке — тоннели пяти линий: Сокольнической, Солнцевской, Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской, — отметил Сергей Собянин. — Старт проходки правого перегонного тоннеля между „Ракитками“ и „Десной“ запланирован на декабрь этого года».

Четыре щита на одном участке

Работа на южном радиусе Троицкой линии кипит сразу на нескольких точках. «Василиса» стала уже четвертым комплексом на этом направлении, принявшим эстафету строительства. Ранее, в июле, ТПМК «Ольга» успешно завершил проходку левого тоннеля от «Новомосковской» до «Сосенок». Сейчас параллельный правый тоннель между этими же станциями сооружает ТПМК «Татьяна», а комплекс «Натали» уверенно прокладывает путь между будущими «Кедровой» и «Ватутинками».

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

«Одновременно ведем строительство всех шести станций южного участка Троицкой линии. Доступ к метро получат более 450 тысяч москвичей, которые живут или работают в Троицке, Ватутинках и других близлежащих поселениях, — подчеркнул Сергей Собянин. — Благодаря продлению линии до Троицка сотни тысяч жителей и работников ТиНАО получат удобные станции метро в транспортной доступности, а время в пути до БКЛ для них сократится почти в два раза».

Шесть новых станций и разгрузка шоссе

Южный участок Троицкой линии протяженностью 16,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе от станции «Новомосковская» до самой конечной точки в «Троицке». На этом отрезке появятся шесть современных станций, каждая из которых станет точкой притяжения для своего района:

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

«Сосенки» — расположится вблизи одноименной деревни, на пересечении улицы Старые Сосенки и Проектируемого проезда № 7032.

«Ракитки» — появится южнее деревни Летово и Летовской улицы, неподалеку от парка «Летова тропа» и школы «Летово» (свое название она получила в честь исторической местности, одноименного шоссе и садоводческого товарищества). Станция глубиной 23,1 метра будет иметь два подземных вестибюля и два лифта для маломобильных граждан. Сейчас здесь заканчивают разработку грунта котлована. Ожидается, что ежедневно ею будут пользоваться свыше 26 тысяч пассажиров, а для 63 тысяч жителей и работников округа дорога до Большой кольцевой линии сократится с 60 до 35 минут.

«Десна» — строится возле одноименной деревни, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки. Она примет более 17 тысяч пассажиров в сутки и улучшит транспортную доступность для свыше 28 тысяч жителей и сотрудников местных предприятий.

«Кедровая» — вырастет рядом с жилым комплексом «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы.

«Ватутинки» — разместится неподалеку от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского.

«Троицк» — откроется вдоль Октябрьского проспекта между улицами Пушковых и Профессора Летохова.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Все новые станции проектируются по высоким стандартам столичного транспорта: с полноценной безбарьерной средой, отечественными автоматами по продаже билетов и современными турникетами, принимающими оплату любым способом, включая биометрию.

Новая жизнь ТиНАО

Продление ветки решает сразу две стратегические задачи: дает жителям надежный рельсовый каркас и разгружает вылетные магистрали. По оценкам специалистов, запуск новых транспортных хабов («Сосенки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк») сделает движение на Калужском, Новомихайловском и Филимонковском шоссе свободнее на 10%.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

«Продление Троицкой линии до наукограда Троицк — это принципиальный сдвиг в развитии Новой Москвы, — рассказал aif.ru урбанист Андрей Иванов. — Калужское шоссе исторически брало на себя основной автомобильный трафик стремительно растущих жилых комплексов, из-за чего в часы пик возникали серьезные заторы. Появление скоростного внеуличного транспорта вдоль этой оси не просто экономит людям до часа времени ежедневно — оно меняет саму модель развития территорий. Вокруг станций формируются полноценные общественно-деловые и социальные центры, где жители могут работать, учиться и отдыхать рядом с домом, не совершая лишних поездок в старые границы города».