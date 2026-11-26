Более чем полвека назад, осенью 1970 года, первый чемпион мира по самбо Давид Рудман создал на юго-западе Москвы небольшую секцию и набрал туда 13 мальчишек. Самых обычных, с улицы. Сегодня «Самбо-70» — гигантский образовательный и спортивный центр, выпускники которого забирают золото олимпиад и чемпионатов мира. «АиФ» заглянул за кулисы легендарного комплекса и пообщался с молодыми звёздами.

В обычной школе звонок с урока объявляет перемену. В «Самбо-70» он означает, что через 15 минут нужно сменить школьную форму на спортивную и бежать на тренировку. Здесь особый ритм, где математика и литература встроены в жёсткий график профессиональных спортивных занятий. А наставники воспитывают людей, которые не спасуют перед трудностями не только на татами. Ребёнок находится под присмотром педагогов и тренеров с утра до вечера, учится дисциплине, уважению к старшим и умению отвечать за свои поступки. Использовать силу противника. В Москве тренируются самбисты, покорившие мир Подробнее

За 50 с лишним лет «Самбо-70» выпустила немало атлетов, чьи имена гремят на весь мир. Из этих стен вышли трёхкратный чемпион мира по дзюдо, серебряный призёр Олимпийских игр Александр Михайлин, многократные чемпионы мира по самбо Сурен Балачинский, Никита Клецков, чемпион России и Европы по дзюдо Вячеслав Шишкин. Постепенно секция борьбы выросла в гигантский центр, где развивают 24 вида спорта. В отделении фигурного катания «Хрустальный», например, воспитали целое поколение чемпионов: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева. Здесь же тренируются маститые гимнасты, пловцы и каратисты.

Кстати, по словам заместителя мэра Москвы Александра Горбенко, почти 50 тысяч москвичей занимаются сегодня самбо по всему городу, тренировки проходят на 287 специализированных площадках.

Валентина Навныко, Александр-Шайн Квачантирадзе, Роман Литвинов – новые чемпионы, которые учатся преодолевать себя и обстоятельства. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Трудный путь к золоту

Для Валентины Навныко путь к победе на молодёжном первенстве мира в Греции начался 11 лет назад. В «Самбо-70» семилетнюю непоседу привела мама — направить кипучую детскую энергию в мирное русло. Сначала было тяжело, но вскоре с ковра её было не вытащить.

Обидное поражение в 2025 году в Оренбурге, на первенстве России для спортсменов до 16 лет, едва не заставило уйти из большого спорта. «Я очень тяжело переживала, задумывалась о том, чтобы всё бросить, — признаётся Валентина. — Но рядом всегда был мой тренер Дмитрий Викторович Богатырёв». Поддержка наставника помогла взять золото уже на следующем первенстве страны и сыграла важнейшую роль в её триумфе на первенстве мира в Греции.

Чемпионские истории

Испытание улицей

Победитель первенств России и мира среди юношей Александр-Шайн Квачантирадзе — из нового поколения «Самбо-70». В спорт он пришёл в 3 года. «У меня грузинские корни, но родился я в Москве, — рассказывает спортсмен. — Для меня честь представлять Россию на международных турнирах». Кузница мировых побед. Как в «Самбо-70» отметили Всероссийский день самбо Подробнее

Самообороняться без оружия Квачантирадзе пришлось, увы, не только на соревнованиях. В 2023 году имя борца попало в сводку происшествий. Во время прогулки к Александру и его спутнице пристала агрессивная компания. С помощью навыков, отточенных в зале, молодой спортсмен защитил себя и девушку, не перейдя грань допустимой самообороны.

Из Мурома на пьедестал

Для чемпиона России 2026 года, бронзового призёра чемпионатов Европы и мира Алексея Зайцева «Самбо-70» тоже стала главным трамплином в большой спорт. Ведь на детском уровне в родном Муроме он практически не выигрывал соревнований, лишь в столице наставники смогли раскрыть его потенциал.

«В Москве возможности просто космические, — признаётся Алексей. — В „Самбо-70“ есть всё, чтобы стать топовым спортсменом и бороться за золото чемпионатов мира. Но одних условий мало — всё решают трудолюбие и характер. Ментально слабый будет винить в неудачах внешние факторы, а сильный станет искать изъяны в себе». Расходы на чемпиона. Сколько стоит отдать ребенка в разные виды спорта Подробнее

Ошибка — не повод отчаиваться

Серебряный призёр юниорского первенства мира Роман Литвинов ради тренировок каждый день ездит в столицу из Подмосковья. В 6 лет родители отвели его в секцию в Кубинке, но потом для выхода на профессиональную орбиту парню понадобилась база «Самбо-70».

В финале первенства мира Роман прозевал атаку соперника и проиграл. «Сам ошибся тактически, — честно признаёт он. — Будем работать дальше».

Сегодня в залах «Самбо-70» сотни таких же ребят из Москвы и регионов — у каждого свой характер, свои цели и победы. В расписании школьные уроки по-прежнему соседствуют с тренировками, конвейер чемпионов здесь точно не остановится.

Языком цифр

За годы работы школа «Самбо-70» выпустила более 50 тысяч воспитанников. Здесь подготовили свыше 1100 мастеров спорта СССР и России, более 160 мастеров спорта международного класса и свыше 50 заслуженных мастеров спорта.