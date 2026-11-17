«В "Самбо-70" есть все условия, чтобы становиться топовым спортсменом и стремиться к золоту чемпионатов мира и Европы», - заявил aif.ru Алексей Зайцев, чемпион России по самбо 2026 года, бронзовый призёр чемпионатов мира (2026) и Европы (2024).

В 16 лет он приехал в Москву из Мурома, где, по сути, перезапустил свою карьеру.

«Оценил бы условия в Муроме так: там можно было тренироваться, и этой возможностью я старательно пользовался. Но, конечно, с Москвой не сравнить - условия и возможности здесь космические, – поделился впечатлениями Алексей. - Поначалу было сложно адаптироваться к столичному ритму. Жил в общежитии от колледжа, где учился и тренировался. Часто приходилось менять место тренировок, в итоге остановился я в школе в Реутове, где мне в сложный момент протянул руку помощи тренер Александр Геннадьевич Абрамов. Уже оттуда, начав показывать высокие результаты, перешёл в "Самбо-70"».

По словам Зайцева, в легендарной московской академии «Самбо-70» собрано всё необходимое для воспитания чемпионов, однако главную роль всегда играет характер самого борца.

«Ментально слабый всегда будет обвинять в неудачах внешние факторы, сильный будет искать изъяны в себе и совершенствоваться», – говорит он.

Такой подход помогает Алексею переживать и обидные неудачи – например, на чемпионате мира 2026 года, где он рассчитывал на большее, чем третье место.

«В схватке полностью не показал себя. Бронзу воспринял болезненно, но в этом и заключается проверка. Если не сломаюсь, то возможности завоевать "золото" еще обязательно будут», – признался самбист.

А родителям при выборе секции для детей советует присмотреться именно к самбо.

«Это всестороннее развитие для ребенка. Самбо сделает из вашего сына или дочери крепкого, пластичного и сильного духом человека!» – резюмировал чемпион России.

«Я особенно благодарен своему первому тренеру Александру Юльевичу Гладышеву. На детском уровне я практически ничего не выигрывал, но он в меня всегда верил. У меня с ним очень теплые отношения, как с отцом. Когда бываю в Муроме, стараюсь всегда его навещать», – сказал, завершая беседу, Алексей.