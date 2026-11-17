Победительница молодежного первенства мира по самбо в Греции Валентина Навныко в разговоре с аif.ru оценила развитие спортивной инфраструктуры в Москве, рассказала о роли своего наставника в ее победах и о том, почему самбо нужно заниматься даже девочкам.

«Я в восторге от того, как много Москва делает для развития спорта. Постоянно строятся новые крупные объекты для соревнований и тренировок. Если мы говорим о "Самбо-70", то здесь самое современное оборудование, классные просторные залы. Есть всё, чтобы дети вырастали в больших спортсменов. Уже 11 лет занимаюсь здесь и могу отметить, что с каждым годом условия лишь круче. Очень горжусь своей школой, для меня она – любимое место в Москве», – подчеркнула она.

В знаменитую столичную академию «Самбо-70» Валентина пришла еще школьницей, пытаясь найти выход для своей неуемной энергии.

«Попала в самбо в 7 лет благодаря маме. Была очень активным ребенком, требовалось куда-то направлять свою энергию. Сразу понравилось, но из-за высокой нагрузки первое время было тяжело, потом привыкла», – призналась Валентина.

Если сложно, то всегда рядом тренер. Дмитрий Богатырев помог молодой спортсменке преодолеть и тяжелый психологический удар после обидной неудачи на внутрироссийских стартах.

«После первенства России до 16 лет в Оренбурге, когда не вышло отобраться на первенство Европы, я реально задумывалась об уходе из спорта. Очень тяжело переживала поражение. Тренер помог. Стала еще больше работать, исправлять недочеты, и уже на следующем первенстве России смогла победить», – поделилась самбистка.

Она уверена, что секция самбо станет отличной базой для любого ребенка.

«Самбо воспитывает внутреннюю дисциплину, характер, даёт некий стержень, который в жизни обязательно пригодится. Для девочек, например, это очень важно», – резюмировала Валентина Навныко.