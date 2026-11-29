Москва зимой — это не пробки и серое небо, а про более 700 км лыжных трасс, сотни парковых маршрутов и горнолыжные комплексы в черте города. Почти в каждом районе есть своя лыжня, а флагманские трассы нового поколения работают даже в оттепель. Рассказываем, куда ехать, когда открывается сезон и что выбрать — беговые лыжи или горные склоны.

Когда начинается сезон

Участники московской гонки «Лыжня России». Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Сезон катания в столице традиционно длится с декабря по март. Конкретная дата старта зависит от погоды: устойчивый снежный покров в последние годы формируется не раньше декабря, а не в ноябре, как раньше.

Ключевое изменение последних лет — искусственное оснежение. Более 140 км трасс оборудованы снегогенераторами, которые формируют ледяную подложку и держат толщину снега весь сезон, независимо от оттепелей. Это значит, что на флагманских трассах кататься можно уже в начале декабря, даже если естественного снега мало.

Горнолыжные комплексы в черте города, такие как Крылатские холмы или Воробьёвы горы открываются примерно в то же время — в декабре, а закрываются не позже середины марта. Лучшим месяцем для горных лыж считается февраль: снега достаточно, а посетителей заметно меньше, чем в январские праздники.

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Беговые лыжи: где кататься

В сезоне 2026–2027 в Москве работают более десяти флагманских трасс, включая новые. У них — ратраки, вечернее освещение, прокат, раздевалки, пункты питания и навигация. Главные:

«Марьино — Капотня» — 13 км подготовленного снега, система искусственного оснежения, освещение, разделение потоков лыжников и пешеходов. Соединяет Парк 850-летия Москвы и набережную в Капотне.

— 13 км подготовленного снега, система искусственного оснежения, освещение, разделение потоков лыжников и пешеходов. Соединяет Парк 850-летия Москвы и набережную в Капотне. Лыжно-биатлонная трасса « Лужники » — до 2,5 км, технологичная, с прокатом, обучением и раздевалками. Подходит и любителям, и профессионалам.

Лужники — до 2,5 км, технологичная, с прокатом, обучением и раздевалками. Подходит и любителям, и профессионалам. Трасса у Северного речного вокзала — два кольцевых маршрута (3 км и 1 км). Работает с 10:00 до 20:00, прокат до 19:00, бесплатная.

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Парки для спокойных прогулок

Нескучный сад (Парк Горького) — 3 км вдоль набережной Москвы-реки, старт от Аллеи влюблённых. Классический ход, спокойное катание.

— 3 км вдоль набережной Москвы-реки, старт от Аллеи влюблённых. Классический ход, спокойное катание. «Сокольники» — около 17 трасс с разными типами покрытия, одно из самых популярных мест в городе.

— около 17 трасс с разными типами покрытия, одно из самых популярных мест в городе. « Царицыно » — шесть маршрутов от 1 до 12 км. Есть прокат, раздевалки, камеры хранения.

Царицыно — шесть маршрутов от 1 до 12 км. Есть прокат, раздевалки, камеры хранения. Измайловский парк — пять круглосуточных маршрутов от 1 до 5 км, прокат инвентаря.

— пять круглосуточных маршрутов от 1 до 5 км, прокат инвентаря. «Красная Пресня» — кольцевая трасса 500 м, освещена вечером, вход свободный, парк работает круглосуточно. Проката нет.

— кольцевая трасса 500 м, освещена вечером, вход свободный, парк работает круглосуточно. Проката нет. Воронцовский парк — 2,5 км для взрослых и 0,5 км для детей.

​​Для длинных лесных дистанций

На трассах с искусственным оснежением оттепель не помеха: луж и проталин не будет. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмичёнок

«Лосиный остров» — четыре трассы под классический ход: 3, 12,5 и 24,5 км. Старт и финиш самой длинной — на Абрамцевской просеке у станции Белокаменной, есть прокат. Общая протяжённость маршрутов в нацпарке — около 47–50 км.

— четыре трассы под классический ход: 3, 12,5 и 24,5 км. Старт и финиш самой длинной — на Абрамцевской просеке у станции Белокаменной, есть прокат. Общая протяжённость маршрутов в нацпарке — около 47–50 км. Мещерский парк — почти 15 км ровной лыжни, хвойный лес, освещение, прокат у входа со стороны платформы «Солнечная».

— почти 15 км ровной лыжни, хвойный лес, освещение, прокат у входа со стороны платформы «Солнечная». Битцевский лес («Альфа-Битца») — маршруты от 3 до 24 км, от новичков до профессионалов. Прокат, тёплые раздевалки, камеры хранения, кафе. Рельеф лесной, извилистый, с перепадами высот — равнинных участков мало.

Комплекс Где Особенности «Воробьёвы горы» ул. Косыгина, 28 Главный городской склон, подъёмники, оснежение Крылатские холмы («Лата Трек») Запад Москвы Перепад высот 110–173 м, длина трасс 1,4 км; родоначальник московского горнолыжного спорта, комплекс к Олимпиаде-80

Горные лыжи: склоны в черте города

Катание на горных лыжах в пределах Москвы — реальность. Склоны невысокие, но с ратраками, снежными пушками и вечерним освещением.

Если хочется большего перепада высот — вам в «Сорочаны», которые открываются уже в последних числах ноября и расположены в Подмосковье.

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Что важно знать перед выходом

Прокат. На большинстве лыжных маршрутах в парках культуры и отдыха работают сервисы проката и бронирования инвентаря, есть точки с горячими напитками. Но на части трасс проката нет — лыжи нужно брать свои.

На большинстве лыжных маршрутах в парках культуры и отдыха работают сервисы проката и бронирования инвентаря, есть точки с горячими напитками. Но на части трасс проката нет — лыжи нужно брать свои. Освещение. Флагманские трассы и большинство парковых маршрутов освещены — кататься можно вечером после работы.

Флагманские трассы и большинство парковых маршрутов освещены — кататься можно вечером после работы. Погода. На трассах с искусственным оснежением оттепель не помеха: луж и проталин не будет. На маршрутах с натуральным снегом состояние зависит от погоды — перед выездом проверяйте актуальную погодную сводку.

На трассах с искусственным оснежением оттепель не помеха: луж и проталин не будет. На маршрутах с натуральным снегом состояние зависит от погоды — перед выездом проверяйте актуальную погодную сводку. Дети. В «Царицыно» — есть километровый маршрут и детская трасса в усадьбе «Воронцово», в «Красной Пресне» и «Фили» — трассы для юных лыжников. В Измайловском парке и "Сокольниках«— маршруты с прокатом, где подберут лыжи под рост.

Короткий маршрут по выбору

Лыжные соревнования юбилейного 80-го Первенства по туризму обучающихся в Бутовском лесопарке. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Юлия Морозова

Нет своих лыж, хочется комфорта → «Марьино — Капотня» или «Лужники»: прокат, раздевалки, освещение, оснежение.

→ «Марьино — Капотня» или «Лужники»: прокат, раздевалки, освещение, оснежение. Живу в центре, 30 минут на свежем воздухе → Нескучный сад (свои лыжи) или «Красная Пресня» (500 м, круглосуточно).

→ Нескучный сад (свои лыжи) или «Красная Пресня» (500 м, круглосуточно). Хочу 20+ км лесом → «Лосиный остров» (24,5 км) или «Альфа-Битца» (до 24 км).

→ «Лосиный остров» (24,5 км) или «Альфа-Битца» (до 24 км). Горные лыжи после работы → «Воробьёвы горы» или Крылатские холмы: освещение, ски-пасс, вечернее катание.

→ «Воробьёвы горы» или Крылатские холмы: освещение, ски-пасс, вечернее катание. С детьми в выходной → «Царицыно» (детская трасса, прокат) или Измайловский парк (прокат).

Главный практический совет: проверяйте состояние трассы в день выхода. Даже на оснежённых маршрутах после оттепели и ночного заморозка утром может быть жёсткий наст, а к вечеру — лужи.

Что надеть на лыжную прогулку

Главная ошибка новичков на лыжне: одеться слишком тепло. Через десять минут движения становится жарко, куртка намокает изнутри, а на первой остановке начинаешь мёрзнуть. Поэтому одеваться лучше слоями, которые можно снять: термобельё или тонкий флис, сверху лёгкая ветрозащитная куртка. Пуховик и тёплый свитер для лыж не подойдут. Если на улице сильный мороз или ветер, добавьте тонкий теплый слой под куртку, а не меняйте её на более тёплую.

Руки и голова на лыжне нагреваются быстро, но их легко застудить на ветру, поэтому нужны тонкие перчатки (рукавицы мешают держать палки), шапка или повязка на уши и бафф, который можно натянуть на лицо. Носки лучше выбирать тонкие и плотные, а не толстые: в тугом ботинке нога замерзает быстрее. Запасные перчатки и сухую футболку можно оставить в тёплой раздевалке: на флагманских трассах они есть.

Искусственный снег и ратраки делают лыжню пригодной в любую погоду, но не отменяют мороза и ветра. В оттепель снег становится влажным и липким, и кататься тяжелее. В нужный день и час лучше посмотреть прогноз погоды заранее.

Катание на лыжах далеко не единственный способ отдохнуть, повеселиться и зарядиться энергией зимой 2026-2027 вне дома. На городских катках подготовлена масштабная новогодняя программа. В любом из столичных парков на протяжении всего сезона найдётся, на что посмотреть и чем заняться. Полный перечень событий проекта «Зима в Москве», который идёт с 1 декабря по 28 февраля, собран на отдельной странице. Приятной вам зимы!