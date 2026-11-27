- События по темам и датам
- Где отдохнуть и поработать в парках зимой?
- Какие тематические выходные пройдут в парках в декабре?
- Где встретить Новый год в московских парках?
- Где можно встретиться с Дедом Морозом в Москве?
- Частые вопросы
С 1 декабря 2026 года в московских парках начинается зимний сезон: открываются «Лесные библиотеки» и около 20 парковых очагов в 13 парках, а с 5 декабря проходят тематические выходные. Главные даты:
- 25 декабря – 10 января: ежедневные праздники в парках.
- 31 декабря с 22:00 до 03:00: «Голубой огонёк» в 19 парках.
- Новогодняя ночь: забег «Первый старт» в «Лужниках».
События по темам и датам
Кратко
- 1 декабря 2026 года открываются «Лесные библиотеки» (парки «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьба «Воронцово») и начинается второй сезон парковых очагов.
- 5–20 декабря: тематические выходные о досуге трёх эпох: дореволюционной России, позднего СССР и 2000–2020-х годов.
- 20 декабря – 10 января: фестиваль русской банной культуры в «Кузьминках-Люблино».
- 25 декабря – 10 января: ежедневная праздничная программа. 26–27 декабря и со 2 по 10 января по паркам ездит автобус «Ретрорейс».
- 31 декабря, 22:00–03:00: «Голубой огонёк» в 19 парках. В «Лужниках» в полночь стартует единственный в Москве новогодний забег на 1 и 5 км.
- Резиденции Деда Мороза работают в «Кузьминках-Люблино», Измайловском парке, «Митино», парке Олимпийской Деревни и кинопарке «Москино».
Какие события пройдут в московских парках зимой: календарь
|Даты
|Событие
|Где
|1 декабря 2026 – 10 января 2027 (также 21–23 февраля, 6–8 и 13–14 марта)
|«Лесные библиотеки»
|«Ходынское поле», парк 50-летия Октября, «Воронцово»
|С 1 декабря
|Парковые очаги
|13 парков Департамента культуры
|С 1 декабря
|Резиденция Деда Мороза
|Измайловский парк
|С 5 декабря
|Резиденции Деда Мороза
|«Митино», парк Олимпийской Деревни
|С 5 декабря, по выходным
|Зимняя программа
|кинопарк «Москино»
|5–6, 12–13, 19–20 декабря
|Тематические выходные трёх эпох
|парки Москвы
|20 декабря – 10 января
|Фестиваль русской банной культуры
|«Кузьминки-Люблино»
|25 декабря – 10 января
|Ежедневная праздничная программа
|парки Москвы
|26 декабря
|Большая новогодняя дискотека
|«Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино», «Измайлово»
|26–27 декабря, 2–10 января
|«Ретрорейс»
|разные парки
|31 декабря, 22:00 – 1 января, 03:00
|«Голубой огонёк»
|19 парков
|31 декабря, полночь
|Забег «Первый старт»
|«Лужники»
|31 декабря – 11 января
|Встречи с Дедом Морозом
|«Москино»
|6 января
|«Сказки под оркестр»
|катки парков «Сокольники», «Эрмитаж», Сад имени Баумана
|7 января
|Рождественские программы
|парки Москвы
|8 января
|«Зимний пляж»
|«Сокольники», «Лианозовский», парк 50-летия Октября, «Ходынское поле»
Где отдохнуть и поработать в парках зимой?
Для спокойного отдыха в парках работают «Лесные библиотеки» и парковые очаги.
«Лесные библиотеки»: когда открыты и что в программе
«Лесные библиотеки» открываются четвёртый зимний сезон подряд. Это пространства, где можно отдохнуть, поработать или заняться творчеством.
Они будут работать в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и в усадьбе «Воронцово». Даты работы:
- с 1 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
- 21–23 февраля 2027 года;
- 6–8 марта 2027 года;
- 13–14 марта 2027 года.
По будням, кроме понедельника, в библиотеках работает коворкинг. По выходным проходят мастер-классы и другие мероприятия. Каждое воскресенье можно принять участие в создании открыток для военнослужащих, участвующих в СВО.
Парковые очаги: где они находятся
Второй сезон парковых очагов начинается 1 декабря. Около 20 площадок откроют в 13 парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы.
Очаги расположат рядом с катками, флагманскими лыжными трассами и центральными площадями парков. Там установят безопасные костровые чаши, стулья и музыкальные точки притяжения. По выходным на очагах проходят анимационные и тематические мероприятия.
Какие тематические выходные пройдут в парках в декабре?
С 5 по 20 декабря 2026 года в парках пройдут три тематических выходных о досуговых традициях разных эпох. В программе исторические игры, фольклорные выступления, спортивные состязания, танцевальные мастер-классы, интерактивные спектакли и события на катках.
- 5–6 декабря, «Мир традиций: от бала до хоровода»: досуг дореволюционной России XIX — начала XX века.
- 12–13 декабря, «Время дворов и общих дел»: как отдыхали в позднесоветский период.
- 19–20 декабря, «Курс будущего»: досуг 2000–2020 годов.
Фестиваль русской банной культуры в «Кузьминках-Люблино»
Фестиваль русской банной культуры пройдёт с 20 декабря 2026 года по 10 января 2027 года в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Гости познакомятся с традициями и современными практиками московского банного дела. Их ждут показательные выступления пармастеров, творческие мастерские, лекции и камерные концерты.
В программе:
- мастер-классы по созданию шапок для парения, травяных сборов и натуральной косметики;
- чайные дегустации;
- знакомство с банными обычаями разных регионов России;
- шуточные гадания.
В центре площадки устроят парковый очаг. По выходным рядом с ним пройдут зимние игры и командные состязания с ряжеными.
Что будет в парках на новогодние каникулы, 25 декабря – 10 января?
С 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года праздничные мероприятия в парках проходят ежедневно. Программа устроена как календарь сюрпризов: каждый день проходят новые события. Выделяются четыре даты:
- 26 декабря, «Большая новогодняя дискотека». В парках «Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино» и «Измайлово» пройдёт вечеринка в стиле 2000–2010-х. Запланированы танцевальные мастер-классы, конкурсы, игры, выступления кавер-групп и диджеев. Для детей подготовят игровую зону.
- 6 января, «Сказки под оркестр». На катках парков «Сокольники», «Эрмитаж» и Сада имени Баумана актёры прочитают зимние сказки в сопровождении симфонического оркестра.
- 7 января, рождественские программы. В парках пройдут музыкальные и театрализованные выступления, спектакли, мастер-классы, уличная анимация и события на катках. В «Кузьминках-Люблино» выступит проект «Хор на весь двор».
- 8 января, «Зимний пляж». В «Сокольниках», «Лианозовском», парках 50-летия Октября и «Ходынское поле» организуют интерактивные зоны, спортивные состязания, эстафеты, танцевальные мастер-классы и дискотеку.
«Ретрорейс»: новогодний автобус
Новогодний автобус «Ретрорейс» ездит по паркам 26 и 27 декабря и со 2 по 10 января. Каждый день он приезжает на новую площадку, где проходят караоке-встречи, диджей-сеты, квизы и интерактивные программы.
Где встретить Новый год в московских парках?
Новый год можно встретить в одном из 19 городских парков. С 22:00 31 декабря до 03:00 1 января там пройдёт «Голубой огонёк» — программа в стилистике новогодних телепередач со знакомыми музыкальными композициями.
В программе:
- вокальные и танцевальные выступления;
- концерты кавер-групп и творческих коллективов;
- диджей-сеты;
- ледовые шоу;
- караоке;
- конкурсы и розыгрыши призов.
Для детей подготовят анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В полночь парки объединятся для общей встречи Нового года. Гости услышат поздравление Президента России, увидят включения из Парка Горького и проведут обратный отсчёт вместе с артистами и другими посетителями.
Новогодний забег «Первый старт» в «Лужниках»
Фестиваль «Первый старт» пройдёт в новогоднюю ночь в олимпийском комплексе «Лужники». В программе единственный в Москве новогодний забег, который стартует в 00:00 под бой курантов. Участники выбирают одну из дистанций:
- семейную, 1 км вокруг Большой спортивной арены;
- взрослую, 5 км.
Кроме забега, на фестивале пройдут лыжные гонки.
Где можно встретиться с Дедом Морозом в Москве?
Резиденции Деда Мороза работают в пяти местах: «Кузьминки-Люблино», Измайловский парк, «Митино», парк Олимпийской Деревни и «Москино».
- «Кузьминки-Люблино»: усадьба Деда Мороза уже открылась. Там идут музыкальные выступления, интерактивные спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.
- Измайловский парк: резиденция «Мастерская чудес и подарков» принимает гостей с 1 декабря. В течение зимы там проходят экскурсии, интерактивные квесты, спектакли, мастер-классы и кинопоказы.
- «Митино» и парк Олимпийской Деревни: открываются 5 декабря. В парке Олимпийской Деревни дети пройдут сказочный квест, помогут вернуть северное сияние, сделают новогодние сувениры и поучаствуют в играх и хороводах.
- Кинопарк «Москино»: на локации «Дом Деда Мороза» зимняя программа стартует 5 декабря и идёт по выходным. С 31 декабря по 11 января можно встретиться с Дедом Морозом, сделать фотографии и отправить ему письмо. Аниматоры проведут хороводы и небольшие представления.
По выходным в «Москино» работает программа «Снег, камера, мотор!»: квесты, мастер-классы, постановочные съёмки и семейный спектакль «Новогодний переполох в сказке». Кроме того, гости могут отправиться на поиски сказочной Избушки, посетить творческие мастерские и выставку.
Частые вопросы
- Где в Москве можно поработать в парке зимой?
- В «Лесных библиотеках» по будням, кроме понедельника: в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и в усадьбе «Воронцово».
- Где встретить Новый год на улице в Москве?
- В 19 городских парках с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января проходит «Голубой огонёк». В «Лужниках» в полночь стартует забег «Первый старт».
- Что можно делать в Москве 7 января?
- В парках пройдут рождественские программы: спектакли, музыкальные выступления, мастер-классы и уличная анимация. В «Кузьминках-Люблино» выступит проект «Хор на весь двор».
- Куда сходить с детьми на каникулах?
- В резиденции Деда Мороза («Кузьминки-Люблино», Измайлово, «Митино», парк Олимпийской Деревни, «Москино»), на дискотеку 26 декабря с детской зоной и на «Сказки под оркестр» 6 января.
Площадки, время и условия участия могут измениться, проверяйте афишу на сайтах парков и Департамента культуры Москвы.