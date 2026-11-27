С 1 декабря 2026 года в московских парках начинается зимний сезон: открываются «Лесные библиотеки» и около 20 парковых очагов в 13 парках, а с 5 декабря проходят тематические выходные. Главные даты:

25 декабря – 10 января: ежедневные праздники в парках.

31 декабря с 22:00 до 03:00: «Голубой огонёк» в 19 парках.

Новогодняя ночь: забег «Первый старт» в «Лужниках».

События по темам и датам

Кратко

1 декабря 2026 года открываются «Лесные библиотеки» (парки «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьба «Воронцово») и начинается второй сезон парковых очагов.

открываются «Лесные библиотеки» (парки «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьба «Воронцово») и начинается второй сезон парковых очагов. 5–20 декабря: тематические выходные о досуге трёх эпох: дореволюционной России, позднего СССР и 2000–2020-х годов.

тематические выходные о досуге трёх эпох: дореволюционной России, позднего СССР и 2000–2020-х годов. 20 декабря – 10 января: фестиваль русской банной культуры в «Кузьминках-Люблино».

фестиваль русской банной культуры в «Кузьминках-Люблино». 25 декабря – 10 января: ежедневная праздничная программа. 26–27 декабря и со 2 по 10 января по паркам ездит автобус «Ретрорейс».

ежедневная праздничная программа. 26–27 декабря и со 2 по 10 января по паркам ездит автобус «Ретрорейс». 31 декабря, 22:00–03:00: «Голубой огонёк» в 19 парках. В «Лужниках» в полночь стартует единственный в Москве новогодний забег на 1 и 5 км.

«Голубой огонёк» в 19 парках. В «Лужниках» в полночь стартует единственный в Москве новогодний забег на 1 и 5 км. Резиденции Деда Мороза работают в «Кузьминках-Люблино», Измайловском парке, «Митино», парке Олимпийской Деревни и кинопарке «Москино».

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Какие события пройдут в московских парках зимой: календарь

Даты Событие Где 1 декабря 2026 – 10 января 2027 (также 21–23 февраля, 6–8 и 13–14 марта) «Лесные библиотеки» «Ходынское поле», парк 50-летия Октября, «Воронцово» С 1 декабря Парковые очаги 13 парков Департамента культуры С 1 декабря Резиденция Деда Мороза Измайловский парк С 5 декабря Резиденции Деда Мороза «Митино», парк Олимпийской Деревни С 5 декабря, по выходным Зимняя программа кинопарк «Москино» 5–6, 12–13, 19–20 декабря Тематические выходные трёх эпох парки Москвы 20 декабря – 10 января Фестиваль русской банной культуры «Кузьминки-Люблино» 25 декабря – 10 января Ежедневная праздничная программа парки Москвы 26 декабря Большая новогодняя дискотека «Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино», «Измайлово» 26–27 декабря, 2–10 января «Ретрорейс» разные парки 31 декабря, 22:00 – 1 января, 03:00 «Голубой огонёк» 19 парков 31 декабря, полночь Забег «Первый старт» «Лужники» 31 декабря – 11 января Встречи с Дедом Морозом «Москино» 6 января «Сказки под оркестр» катки парков «Сокольники», «Эрмитаж», Сад имени Баумана 7 января Рождественские программы парки Москвы 8 января «Зимний пляж» «Сокольники», «Лианозовский», парк 50-летия Октября, «Ходынское поле»

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Где отдохнуть и поработать в парках зимой?

Для спокойного отдыха в парках работают «Лесные библиотеки» и парковые очаги.

«Лесные библиотеки»: когда открыты и что в программе

«Лесные библиотеки» открываются четвёртый зимний сезон подряд. Это пространства, где можно отдохнуть, поработать или заняться творчеством.

Они будут работать в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и в усадьбе «Воронцово». Даты работы:

с 1 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

21–23 февраля 2027 года;

6–8 марта 2027 года;

13–14 марта 2027 года.

По будням, кроме понедельника, в библиотеках работает коворкинг. По выходным проходят мастер-классы и другие мероприятия. Каждое воскресенье можно принять участие в создании открыток для военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/mos.ru

Парковые очаги: где они находятся

Второй сезон парковых очагов начинается 1 декабря. Около 20 площадок откроют в 13 парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы.

Очаги расположат рядом с катками, флагманскими лыжными трассами и центральными площадями парков. Там установят безопасные костровые чаши, стулья и музыкальные точки притяжения. По выходным на очагах проходят анимационные и тематические мероприятия.

Какие тематические выходные пройдут в парках в декабре?

С 5 по 20 декабря 2026 года в парках пройдут три тематических выходных о досуговых традициях разных эпох. В программе исторические игры, фольклорные выступления, спортивные состязания, танцевальные мастер-классы, интерактивные спектакли и события на катках.

5–6 декабря, «Мир традиций: от бала до хоровода»: досуг дореволюционной России XIX — начала XX века.

досуг дореволюционной России XIX — начала XX века. 12–13 декабря, «Время дворов и общих дел»: как отдыхали в позднесоветский период.

как отдыхали в позднесоветский период. 19–20 декабря, «Курс будущего»: досуг 2000–2020 годов.

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Фестиваль русской банной культуры в «Кузьминках-Люблино»

Фестиваль русской банной культуры пройдёт с 20 декабря 2026 года по 10 января 2027 года в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Гости познакомятся с традициями и современными практиками московского банного дела. Их ждут показательные выступления пармастеров, творческие мастерские, лекции и камерные концерты.

В программе:

мастер-классы по созданию шапок для парения, травяных сборов и натуральной косметики;

чайные дегустации;

знакомство с банными обычаями разных регионов России;

шуточные гадания.

В центре площадки устроят парковый очаг. По выходным рядом с ним пройдут зимние игры и командные состязания с ряжеными.

Фото: АиФ/ Кирилл Искольдский

Что будет в парках на новогодние каникулы, 25 декабря – 10 января?

С 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года праздничные мероприятия в парках проходят ежедневно. Программа устроена как календарь сюрпризов: каждый день проходят новые события. Выделяются четыре даты:

26 декабря, «Большая новогодняя дискотека». В парках «Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино» и «Измайлово» пройдёт вечеринка в стиле 2000–2010-х. Запланированы танцевальные мастер-классы, конкурсы, игры, выступления кавер-групп и диджеев. Для детей подготовят игровую зону.

В парках «Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино» и «Измайлово» пройдёт вечеринка в стиле 2000–2010-х. Запланированы танцевальные мастер-классы, конкурсы, игры, выступления кавер-групп и диджеев. Для детей подготовят игровую зону. 6 января, «Сказки под оркестр». На катках парков «Сокольники», «Эрмитаж» и Сада имени Баумана актёры прочитают зимние сказки в сопровождении симфонического оркестра.

На катках парков «Сокольники», «Эрмитаж» и Сада имени Баумана актёры прочитают зимние сказки в сопровождении симфонического оркестра. 7 января, рождественские программы. В парках пройдут музыкальные и театрализованные выступления, спектакли, мастер-классы, уличная анимация и события на катках. В «Кузьминках-Люблино» выступит проект «Хор на весь двор».

В парках пройдут музыкальные и театрализованные выступления, спектакли, мастер-классы, уличная анимация и события на катках. В «Кузьминках-Люблино» выступит проект «Хор на весь двор». 8 января, «Зимний пляж». В «Сокольниках», «Лианозовском», парках 50-летия Октября и «Ходынское поле» организуют интерактивные зоны, спортивные состязания, эстафеты, танцевальные мастер-классы и дискотеку.

«Ретрорейс»: новогодний автобус

Новогодний автобус «Ретрорейс» ездит по паркам 26 и 27 декабря и со 2 по 10 января. Каждый день он приезжает на новую площадку, где проходят караоке-встречи, диджей-сеты, квизы и интерактивные программы.

Где встретить Новый год в московских парках?

Новый год можно встретить в одном из 19 городских парков. С 22:00 31 декабря до 03:00 1 января там пройдёт «Голубой огонёк» — программа в стилистике новогодних телепередач со знакомыми музыкальными композициями.

В программе:

вокальные и танцевальные выступления;

концерты кавер-групп и творческих коллективов;

диджей-сеты;

ледовые шоу;

караоке;

конкурсы и розыгрыши призов.

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Для детей подготовят анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В полночь парки объединятся для общей встречи Нового года. Гости услышат поздравление Президента России, увидят включения из Парка Горького и проведут обратный отсчёт вместе с артистами и другими посетителями.

Новогодний забег «Первый старт» в «Лужниках»

Фестиваль «Первый старт» пройдёт в новогоднюю ночь в олимпийском комплексе «Лужники». В программе единственный в Москве новогодний забег, который стартует в 00:00 под бой курантов. Участники выбирают одну из дистанций:

семейную, 1 км вокруг Большой спортивной арены;

взрослую, 5 км.

Кроме забега, на фестивале пройдут лыжные гонки.

Где можно встретиться с Дедом Морозом в Москве?

Резиденции Деда Мороза работают в пяти местах: «Кузьминки-Люблино», Измайловский парк, «Митино», парк Олимпийской Деревни и «Москино».

«Кузьминки-Люблино»: усадьба Деда Мороза уже открылась. Там идут музыкальные выступления, интерактивные спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.

усадьба Деда Мороза уже открылась. Там идут музыкальные выступления, интерактивные спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по росписи новогодних игрушек. Измайловский парк: резиденция «Мастерская чудес и подарков» принимает гостей с 1 декабря. В течение зимы там проходят экскурсии, интерактивные квесты, спектакли, мастер-классы и кинопоказы.

резиденция «Мастерская чудес и подарков» принимает гостей с 1 декабря. В течение зимы там проходят экскурсии, интерактивные квесты, спектакли, мастер-классы и кинопоказы. «Митино» и парк Олимпийской Деревни: открываются 5 декабря. В парке Олимпийской Деревни дети пройдут сказочный квест, помогут вернуть северное сияние, сделают новогодние сувениры и поучаствуют в играх и хороводах.

открываются 5 декабря. В парке Олимпийской Деревни дети пройдут сказочный квест, помогут вернуть северное сияние, сделают новогодние сувениры и поучаствуют в играх и хороводах. Кинопарк «Москино»: на локации «Дом Деда Мороза» зимняя программа стартует 5 декабря и идёт по выходным. С 31 декабря по 11 января можно встретиться с Дедом Морозом, сделать фотографии и отправить ему письмо. Аниматоры проведут хороводы и небольшие представления.

По выходным в «Москино» работает программа «Снег, камера, мотор!»: квесты, мастер-классы, постановочные съёмки и семейный спектакль «Новогодний переполох в сказке». Кроме того, гости могут отправиться на поиски сказочной Избушки, посетить творческие мастерские и выставку.

Частые вопросы

Где в Москве можно поработать в парке зимой?

В «Лесных библиотеках» по будням, кроме понедельника: в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и в усадьбе «Воронцово».

Где встретить Новый год на улице в Москве?

В 19 городских парках с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января проходит «Голубой огонёк». В «Лужниках» в полночь стартует забег «Первый старт».

Что можно делать в Москве 7 января?

В парках пройдут рождественские программы: спектакли, музыкальные выступления, мастер-классы и уличная анимация. В «Кузьминках-Люблино» выступит проект «Хор на весь двор».

Куда сходить с детьми на каникулах?

В резиденции Деда Мороза («Кузьминки-Люблино», Измайлово, «Митино», парк Олимпийской Деревни, «Москино»), на дискотеку 26 декабря с детской зоной и на «Сказки под оркестр» 6 января.

Площадки, время и условия участия могут измениться, проверяйте афишу на сайтах парков и Департамента культуры Москвы.