Быть может, именно отсюда начнут свою победную поступь будущие чемпионы Олимпийских игр. С 3 по 17 декабря столичные «Лужники» принимают Международный Суперфинал юношеского турнира по дзюдо «Битва городов». В борьбе за кубок сойдутся 32 сильнейшие команды из 14 стран — от России до Бразилии и Южной Кореи. Вход для болельщиков свободный, а накал страстей обещает быть по-настоящему взрослым.

Масштаб турнира впечатляет

Международный Суперфинал — вершина масштабного проекта Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества». Турнир проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы в рамках реализации государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Спорт России». Для столицы это одно из главных событий юношеского дзюдо 2026 года: на татами выйдут сильнейшие борцы в возрасте до 18 лет, многие из которых уже через несколько лет составят костяк национальных сборных и поборются за олимпийские медали.

Путь в декабрьский финал растянулся на полгода и охватил десятки регионов. Российская часть марафона стартовала в июне 2026 года с жеребьевки 64 команд, распределенных по восьми территориальным дивизионам — «легионам», названным в честь великих полководцев и флотоводцев. В сентябре и октябре отборочные этапы принимали Красноярск (Легион Багратиона), Армавир (Легион Донского), Ставрополь (Легион Суворова), Челябинск (Легион Ушакова), Саратов (Легион Жукова), Хабаровск (Легион Нахимова), Выборг (Легион Невского) и Москва (Легион Кутузова).

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Заключительный отбор определит сильнейших

Кульминацией российского отбора стал Всероссийский Гранд Финал, прошедший в «Лужниках» с 8 по 10 ноября 2026 года. Восемь лучших дружин — победителей федеральных округов (Фрязино, «Ленинград», Пермь, Назрань, Уфа, Челябинск, Краснодар и Нальчик) разыграли призовой фонд в 42 миллиона рублей. Регламент поощрял борьбу в каждом поединке: победа на групповом этапе приносила команде миллион рублей, поражение — полмиллиона, выигрыш в полуфинале оценивался в два миллиона, а триумфатор финала забирал еще восемь миллионов. Золото сенсационно взяла команда из подмосковного Фрязино, одолевшая в полуфинале Нальчик со счетом 13 : 9 и с таким же счетом победившая в решающей схватке сборную Назрани. Бронза досталась дзюдоистам из столицы Кабардино-Балкарии, которые в матче за третье место обыграли Краснодар (13 : 7).

Параллельно шел отбор в Континентальном дивизионе. С сентября по ноябрь стыковые турниры принимали Астана, Минск, Бишкек, Ташкент, Ереван, Улан-Батор, Стамбул и Белград. Интересно, что на сербском этапе путевку в Москву завоевали подмосковные «Химки», выигравшие все три командные встречи.

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Какие страны увидят зрители на татами

К концу ноября окончательно сформировался состав участников Суперфинала. В Москву приедут 32 коллектива: 19 российских и 13 зарубежных. Российскую квоту составили 16 лучших команд по итогам борьбы в восьми легионах (по две от каждого федерального округа) и еще три городские дружины, прошедшие через международные «стыки».

Зарубежный состав делает турнир сопоставимым по уровню с юношеским чемпионатом мира. Пять иностранных команд завоевали право выступить в Москве через отборочные турниры, а еще восемь получили приглашения организаторов. На столичное татами выйдут юные дзюдоисты из Франции, Бразилии, Южной Кореи, Грузии, США, Италии, Греции, Республики Беларусь, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Монголии и Турции. Столь широкая география — от Западной Европы и Восточной Азии до обеих Америк — позволит зрителям сравнить вживую совершенно разные школы борьбы.

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Формат «стенка на стенку» держит в напряжении до конца

В отличие от классических личных соревнований, в «Битве городов» победа зависит от каждого участника команды. В заявку коллектива входят юноши всех основных весовых категорий, от самых легких до 50 килограммов до тяжеловесов свыше 90 килограммов.

Матчевая встреча продолжается до 13 выигранных схваток, но может закончиться и раньше, если одна из команд поведет со счетом 8 : 0, ей присуждается досрочная победа. Такой регламент лишает спортсменов возможности тактически «сушить» борьбу — любой поединок способен перевернуть ход встречи. На групповом этапе 32 команды разобьют на четверки, после чего по две сильнейшие дружины из каждого квартета выйдут в плей-офф, где турнир продолжится по олимпийской системе на выбывание.

Международный Суперфинал продлится две недели — с 3 по 17 декабря 2026 года. Торжественная церемония открытия стартует в четверг, 3 декабря, в 10:00 утра, сразу после чего начнутся первые поединки групповой стадии. Главные события придутся на четверг, 17 декабря: в 15:00 пройдет церемония открытия финальной части, а затем состоятся решающие матчи плей-офф за «бронзу» и главный трофей турнира.