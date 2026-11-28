Сезон проекта «Зима в Москве» 2026–2027 годов откроется 1 декабря под темой «Тепло большого города». Программа объединяет культурные события, спортивные тренировки, экскурсии и семейные площадки в разных районах столицы — от исторических усадеб и концертных залов до катков и природных территорий, а афиша и выбор площадок уже доступны на обновленной странице проекта. Собрали самое главное — в материале aif.ru

Кратко

Старт сезона : 1 декабря 2026 года, главная тема — «Тепло большого города».

: 1 декабря 2026 года, главная тема — «Тепло большого города». Культура и праздники : фестиваль «Усадьбы Москвы» и игра «Москва усадебная» (18 усадеб), ретропоезд «Московский экспресс» на Кузнецком Мосту, программа к 200-летию Л.Н. Толстого в Хамовниках, зимний фестиваль в «Зарядье» (3–31 декабря), шоу «Лепота» в Большом московском цирке (12 декабря — 31 января), «Путешествие в Рождество» (11 декабря — 10 января) и «Заповедный сувенир» на ВДНХ (25 декабря — 7 января).

: фестиваль «Усадьбы Москвы» и игра «Москва усадебная» (18 усадеб), ретропоезд «Московский экспресс» на Кузнецком Мосту, программа к 200-летию Л.Н. Толстого в Хамовниках, зимний фестиваль в «Зарядье» (3–31 декабря), шоу «Лепота» в Большом московском цирке (12 декабря — 31 января), «Путешествие в Рождество» (11 декабря — 10 января) и «Заповедный сувенир» на ВДНХ (25 декабря — 7 января). Катки и ледовые события : каток на площади Северного речного вокзала (открыт с 20 ноября, более 9 тыс. кв. м, до 1,5 тыс. человек одновременно), каток в кинопарке «Москино» (5 декабря — 28 февраля, более 3 тыс. кв. м), на ВДНХ — Всемирный день катания на коньках (20 декабря), 80-летие отечественного хоккея (6 и 22 декабря), детские эстафеты для возраста 3–12 лет (5 декабря — 14 февраля), «Энергия звезд» по четвергам (3 декабря — 25 февраля) и ночные катания с 00:00 до 03:00 (12 и 26 декабря, 6 и 23 января, 13 февраля).

: каток на площади Северного речного вокзала (открыт с 20 ноября, более 9 тыс. кв. м, до 1,5 тыс. человек одновременно), каток в кинопарке «Москино» (5 декабря — 28 февраля, более 3 тыс. кв. м), на ВДНХ — Всемирный день катания на коньках (20 декабря), 80-летие отечественного хоккея (6 и 22 декабря), детские эстафеты для возраста 3–12 лет (5 декабря — 14 февраля), «Энергия звезд» по четвергам (3 декабря — 25 февраля) и ночные катания с 00:00 до 03:00 (12 и 26 декабря, 6 и 23 января, 13 февраля). Здоровье и спорт : павильоны здорового долголетия открываются на катке «Лужники» (с 27 ноября) и на Рождественском бульваре (с 1 декабря) с участием студентов семи столичных колледжей; зимний сезон «Мой спортивный район» пройдет с 1 декабря по 7 марта по восьми направлениям.

: павильоны здорового долголетия открываются на катке «Лужники» (с 27 ноября) и на Рождественском бульваре (с 1 декабря) с участием студентов семи столичных колледжей; зимний сезон «Мой спортивный район» пройдет с 1 декабря по 7 марта по восьми направлениям. Парки и природа: бесплатные занятия более чем по 40 направлениям в рамках «Досуга в парках» (нужна предварительная регистрация) и программа «Зимние традиции природы».

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Какие культурные и праздничные события вошли в «Зиму в Москве»?

В программе нового сезона заявлены фестиваль «Усадьбы Москвы», игра «Москва усадебная», площадки на Кузнецком Мосту и Манежной площади, события к 200-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, зимний фестиваль в «Зарядье», шоу «Лепота» в Большом московском цирке, «Путешествие в Рождество» и фестиваль «Заповедный сувенир» на ВДНХ.

На площадках фестиваля «Усадьбы Москвы» в исторических имениях пройдут лекции и творческие встречи с деятелями культуры. В рамках игры-исследования «Москва усадебная» участники могут посетить 18 усадеб, собрать штампы в специальной карте и получить призы.

В центре города запланированы тематические события: на Кузнецком Мосту откроется ретропоезд «Московский экспресс» с культурной и гастрономической программой, а на Манежной площади посетителям предложат сфотографироваться в историческом образе и поучаствовать в интерактивных постановках.

В Музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках к 200-летию со дня рождения классика заработает почта, по выходным будут идти спектакли домашнего театра и экскурсии по дому писателя.

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С 3 по 31 декабря в концертном зале «Зарядье» состоится пятый зимний фестиваль: с академической музыкой, оперой, этническими и джазовыми программами. На сцену выйдут Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Николай Луганский, Валерий Гергиев, Игорь Бутман и другие исполнители, а также оркестры Большого и Мариинского театров. Для семей и детей предусмотрены интерактивные занятия, а перед рядом концертов — лекции.

В парке «Зарядье» на «Матрешке Москвы» до 28 февраля 2027 года можно увидеть мультимедийное представление «Россия — семья семей» (24 сцены и семь тематических глав, включая карту страны, сказочный терем и цифровой хоровод народов России) — сеансы проходят со вторника по воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00, а по субботам еще и в 21:00.

С 12 декабря по 31 января в Большом московском цирке покажут шоу «Лепота» по мотивам русской народной сказки о девушке Усладе (режиссеры — Аскольд Запашный и Дарья Пурчинская, главные роли исполняют Ева и Эльза Запашные).

С 11 декабря по 10 января в разных округах города пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество»: с концертами, спектаклями, кулинарными и творческими мастер-классами, выступлениями артистов и кавер-групп, а также спортивными турнирами. С 25 декабря по 7 января на ВДНХ состоится фестиваль «Заповедный сувенир» с изделиями народных промыслов и программой «Звездные каникулы» в отдельные дни.

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Где покататься на коньках и какие спортивные активности доступны зимой?

Зимой в Москве работают крупные ледовые площадки — в том числе на площади Северного речного вокзала, в кинопарке «Москино» и на ВДНХ. Также начался зимний сезон проекта «Мой спортивный район» и открываются павильоны здорового долголетия.

На площади Северного речного вокзала каток площадью более 9 тыс. кв. м открылся 20 ноября и вмещает до 1,5 тыс. человек одновременно; на площадке работают теплые павильоны для переодевания и хранения вещей, прокат и кафе, в течение всего сезона проходят мероприятия и мастер-классы.

В кинопарке «Москино» с 5 декабря по 28 февраля на «Соборной площади» откроется каток площадью более 3 тыс. кв. метров: с массовыми сеансами, аниматорами, сказочными персонажами и тренингами от инструкторов для детей и взрослых.

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На ВДНХ запланированы специальные программы для любителей ледового катания и хоккея: 20 декабря с 11:00 до 20:30 пройдет Всемирный день катания на коньках с конкурсами, викторинами и состязаниями, а 6 и 22 декабря отметят 80-летие отечественного хоккея (матчи три на три, фиджитал-турнир с хоккейными блогерами, встречи с игроками, а также конкурсы и роспись клюшек в парке «Останкино» и автограф- и фотосессии 22 декабря).

Для детей 3–12 лет с 5 декабря по 14 февраля на детском катке пройдут командные эстафеты и игры, по четвергам с 3 декабря по 25 февраля с 11:00 до 12:00 на катке ВДНХ будут проводить бесплатные занятия «Энергия звезд». Ночные сеансы с 00:00 до 03:00 назначены на 12 и 26 декабря, 6 и 23 января и 13 февраля.

Площадка или проект Сроки проведения Формат и ключевые детали Каток на площади Северного речного вокзала Открыт с 20 ноября Площадь более 9 тыс. кв. м, до 1,5 тыс. гостей одновременно, теплые павильоны, прокат, кафе, мастер-классы Каток в кинопарке «Москино» («Соборная площадь») 5 декабря — 28 февраля Площадь более 3 тыс. кв. м, массовые сеансы, аниматоры и сказочные персонажи, занятия с инструкторами Павильон здорового долголетия в «Лужниках» С 27 ноября Экспресс-диагностика (состав тела, нейрофитнес), рекомендации по здоровому долголетию, маршрут в городские медсервисы Павильон здорового долголетия на Рождественском бульваре С 1 декабря Расширенная экспресс-диагностика: дополнительно сила хвата, скорость реакции и прочность кости Проект «Мой спортивный район» (зимний сезон) 1 декабря — 7 марта 8 направлений (коньки, лыжи, фитнес, бег, зумба, йога, танцевальный фитнес, растяжка) во дворах, парках, на ВДНХ (павильон № 27) и в МВ «София», а также «Семейные игры»

В павильонах здорового долголетия на катке «Лужники» (с 27 ноября) и на Рождественском бульваре (с 1 декабря) гости могут пройти экспресс-диагностику и получить рекомендации врача, а при необходимости продолжить обследование в городских медицинских сервисах.

К работе павильонов подключены студенты семи столичных колледжей: бариста из колледжа «Царицыно» угостят какао, чаем «Облепиха-апельсин», печеньем с предсказаниями и шоколадом в брендированной упаковке, угощения и напитки в мастерских готовят студенты МОК «Запад», колледжа сферы услуг № 10, Первого московского образовательного комплекса и МОК имени Виктора Талалихина, стаканчики делают студенты колледжа имени Ивана Федорова, а форму для бариста шьют учащиеся технологического колледжа № 34.

Чем заняться в парках и как спланировать визит с семьей?

В парках и на природных территориях Москвы проходят бесплатные занятия более чем по 40 направлениям проекта «Досуг в парках» (с понедельника по воскресенье, по предварительной регистрации) и программа «Зимние традиции природы».

Для детей в рамках «Досуга в парках» предусмотрены изобразительное искусство, журналистика, основы танца и аэромоделирование, для взрослых — йога, вокал и художественные мастерские. На занятиях и практикумах «Зимние традиции природы» горожанам рассказывают о правилах поведения на природных территориях и о том, как помогать их обитателям зимой.

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Чтобы спланировать выходной без лишних накладок, воспользуйтесь простым порядком действий:

Выберите тематику и площадку на обновленной странице проекта «Зима в Москве» с учетом возраста участников и даты поездки. Проверьте расписание конкретной активности (сеансы шоу, мастер-классы, утренние или ночные сеансы на льду). Заранее оформите предварительную регистрацию, если она требуется для выбранного занятия — например, в проекте «Досуг в парках». Возьмите теплую одежду и обувь для прогулок и катка, а при визите в павильоны здорового долголетия заложите время на экспресс-диагностику и отдых.

Частые вопросы о новом сезоне «Зима в Москве»

Когда стартует новый сезон проекта «Зима в Москве»? Сезон «Зима в Москве» начинается 1 декабря 2026 года под темой «Тепло большого города», при этом отдельные площадки — например, каток на площади Северного речного вокзала (с 20 ноября) и павильон здорового долголетия в «Лужниках» (с 27 ноября) — открываются в конце ноября.

Нужна ли предварительная регистрация на занятия в парках? Да, для участия в бесплатных занятиях проекта «Досуг в парках» (более 40 направлений с понедельника по воскресенье) требуется предварительная регистрация.

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Какие обследования доступны в павильонах здорового долголетия? В «Лужниках» с 27 ноября можно оценить состав тела и попробовать нейрофитнес, а на Рождественском бульваре с 1 декабря программа расширена: там дополнительно измеряют силу хвата, проверяют скорость реакции и оценивают прочность кости. После диагностики выдают врачебные рекомендации и предлагают продолжить обследование в городских медицинских сервисах.

Какие даты ночных катаний запланированы на катке ВДНХ? Ночные сеансы катания на коньках на катке ВДНХ с 00:00 до 03:00 запланированы на 12 и 26 декабря, 6 и 23 января, а также 13 февраля.