Зимой парки Москвы превратятся в площадки для праздников, спортивных состязаний, творческих занятий и семейного отдыха. Гостей ждут исторические фестивали, новогодние дискотеки, рождественские программы, встречи с Дедом Морозом и даже забег в новогоднюю ночь. В программе зимних развлечений найдётся место и для спокойного отдыха: можно будет поработать в «Лесных библиотеках», согреться у паркового очага или познакомиться с традициями русской банной культуры.
Пространства для отдыха и общения
«Лесные библиотеки»
Четвёртый сезон подряд в московских парках откроются «Лесные библиотеки» — уютные пространства, где можно отдохнуть, поработать или заняться творчеством.
По будням, кроме понедельника, здесь будет открыт коворкинг, а по выходным — проходить мастер-классы и другие мероприятия. Каждое воскресенье гости смогут участвовать в создании открыток для участников СВО.
Библиотеки разместятся в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьбе «Воронцово».
Когда: с 1 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, а также 21–23 февраля, 6–8 и 13–14 марта 2027 года.
Парковые очаги
С 1 декабря в столичных парках стартует второй сезон работы парковых очагов. В этом году в 13 парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, будут доступны около 20 таких площадок.
Очаги расположатся рядом с катками, флагманскими лыжными трассами и центральными площадями парков. Зоны оборудуют безопасными костровыми чашами и стульями, а также музыкальными точками притяжения. По выходным здесь будут проходить анимационные и тематические события.
История, традиции и зимние фестивали
Тематические выходные: три эпохи досуга
С 5 по 20 декабря 2026 года в московских парках пройдут тематические выходные, посвящённые досуговым традициям трёх исторических эпох: дореволюционной России XIX — начала XX века, позднесоветского периода и начала XXI века.
В программе — исторические игры, фольклорные выступления, спортивные состязания, танцевальные мастер-классы, интерактивные спектакли и специальные мероприятия на катках.
Каждые выходные будут посвящены отдельной эпохе:
5–6 декабря — «Мир традиций: от бала до хоровода». Программа познакомит гостей с досугом дореволюционной России.
12–13 декабря — «Время дворов и общих дел». Посетители узнают, как отдыхали в советскую эпоху.
19–20 декабря — «Курс будущего». Мероприятия будут посвящены 2000–2020 годам.
Фестиваль русской банной культуры
С 20 декабря 2026 года по 10 января 2027 года в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» состоится фестиваль русской банной культуры.
Гости познакомятся с традициями и современными практиками московского банного дела, увидят показательные выступления пармастеров, посетят творческие мастерские, лекции и камерные концерты.
В программе:
- мастер-классы по созданию индивидуальных шапок для парения, травяных сборов и натуральной косметики;
- чайные дегустации;
- знакомство с обычаями банной культуры разных регионов России;
- шуточные гадания.
В центре фестивальной площадки обустроят парковый очаг с местами для отдыха и общения. По выходным рядом с ним будут проходить зимние игры и командные состязания с ряжеными.
Новогодние и рождественские праздники
Ежедневная праздничная программа в парках
С 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года в столичных парках будут ежедневно проходить праздничные мероприятия. Их программа устроена по принципу календаря сюрпризов: каждый день гостей ждут новые впечатления и события.
26 декабря — Большая новогодняя дискотека. В парках «Северное Тушино», «Лианозовский», «Митино» и «Измайлово» устроят вечеринку в стиле 2000–2010-х годов. Гостей ждут танцевальные мастер-классы, конкурсы, игры, выступления кавер-групп и диджеев. Для детей подготовят отдельную игровую зону.
6 января — «Сказки под оркестр». На катках парков «Сокольники», «Эрмитаж» и Сада имени Баумана актёры прочитают любимые зимние сказки в сопровождении симфонического оркестра.
7 января — рождественские программы. В парках пройдут музыкальные и театрализованные выступления, спектакли, мастер-классы, уличная анимация и тематические мероприятия на катках. В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» выступит проект «Хор на весь двор».
8 января — игровой «Зимний пляж». В парках «Сокольники», «Лианозовский», 50-летия Октября и «Ходынское поле» организуют тематические интерактивные зоны, спортивные состязания, эстафеты, танцевальные мастер-классы и дискотеку.
Новогодний «Ретрорейс»
26 и 27 декабря, а также со 2 по 10 января по московским паркам будет путешествовать новогодний автобус «Ретрорейс».
Каждый день он будет приезжать на новую площадку, где для гостей организуют караоке-встречи, диджей-сеты, квизы и интерактивные программы.
Новый год в стиле «Голубого огонька»
Встретить Новый год в атмосфере любимых праздничных телепередач можно будет сразу в 19 городских парках.
С 22:00 31 декабря до 03:00 1 января здесь пройдут мероприятия в единой стилистике «Голубого огонька», объединяющей знакомые музыкальные композиции и традиции семейного праздника.
Гостей ждут вокальные и танцевальные выступления, концерты кавер-групп и творческих коллективов, диджей-сеты, ледовые шоу, караоке, конкурсы и розыгрыши призов. Для детей подготовят анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В полночь парки объединятся для общей встречи Нового года. Гости услышат поздравление Президента России, увидят праздничные включения из Парка Горького и вместе с артистами и другими посетителями поведут обратный отсчёт до наступления нового года.
Новогодний фестиваль «Первый старт» в «Лужниках»
В Олимпийском комплексе «Лужники» в новогоднюю ночь пройдёт фестиваль «Первый старт» — для всех, кто хочет встретить праздник ярко, энергично и по-спортивному.
В программе — единственный в столице новогодний забег. Участники смогут выбрать семейную дистанцию в 1 км вокруг Большой спортивной арены «Лужники» или взрослый забег на 5 км. Он стартует ровно в 00:00, под бой курантов.
Кроме того, все поклонники зимнего спорта смогут принять участие в лыжных гонках.
Встречи с Дедом Морозом
Отдельная часть зимней программы — резиденции Деда Мороза, где детей и взрослых ждут сказочные приключения, творческие занятия и встречи с зимним волшебником.
Усадьба Деда Мороза в «Кузьминках-Люблино»
Новый сезон уже стартовал в усадьбе зимнего волшебника в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Для гостей подготовили музыкальные выступления, интерактивные спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.
Резиденции в Измайловском парке, «Митино» и парке Олимпийской Деревни
С 1 декабря посетителей будет принимать резиденция Деда Мороза в Измайловском парке, а с 5 декабря — в ландшафтном парке «Митино» и парке Олимпийской Деревни.
В усадьбе Деда Мороза «Мастерская чудес и подарков» в Измайловском парке в течение зимы будут проходить экскурсии, интерактивные квесты, спектакли, мастер-классы и кинопоказы.
В парке Олимпийской Деревни дети смогут пройти сказочный квест, помочь вернуть северное сияние, встретиться с Дедом Морозом, сделать новогодние сувениры и поучаствовать в интерактивных представлениях с играми и хороводами.
Зимняя программа в кинопарке «Москино»
5 декабря на локации «Дом Деда Мороза» в кинопарке «Москино» стартует зимняя программа, которая будет проходить по выходным.
Во время новогодних праздников — с 31 декабря по 11 января — гости смогут встретиться с зимним волшебником, сделать памятные фотографии и отправить ему письмо. Аниматоры в костюмах сказочных персонажей проведут хороводы и небольшие театрализованные представления.
По выходным в рамках проекта «Зима в Москве» также будет работать программа «Снег, камера, мотор!». Посетителей ждут новогодние квесты, мастер-классы, постановочные съёмки и семейный спектакль «Новогодний переполох в сказке».
Кроме того, можно будет отправиться на поиски сказочной Избушки, посетить творческие мастерские и выставку.