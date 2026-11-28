С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу специальный ГОСТ на семейный отдых, выяснил aif.ru.

Документ ГОСТ Р 72712-2026 «Семейный отдых. Общие требования к организации отдыха семей с детьми в средствах размещения» впервые задаёт единые требования к тому, как должны быть организованы отдых и услуги для семей с детьми в гостиницах, санаториях, пансионатах и других средствах размещения.

Стандарт касается ключевых аспектов, от которых зависит комфорт и безопасность семейного отдыха: наличие и оснащение детских зон, требования к персоналу, работающему с детьми, организация питания с учётом потребностей детей, обеспечение безопасности на территории и в номерах, а также доступность информации об услугах для родителей.

Раньше такие требования либо отсутствовали, либо задавались разрозненными документами и внутренними правилами отелей. Теперь у средств размещения появляется единый ориентир, по которому можно выстраивать работу с семейной аудиторией.

Для гостиниц и других средств размещения новый ГОСТ означает возможность подтвердить соответствие стандарту и заявить об этом гостям.

Для семей с детьми это сигнал: если отель указывает соответствие ГОСТ Р 72712-2026, значит, условия для отдыха с ребёнком организованы по единым правилам, а не по внутренним представлениям конкретного объекта.

Стандарт добровольный, но если средство размещения заявляет о его соблюдении, оно обязано выполнять установленные требования.