28 ноября 2026 года начинается последний в этом году многодневный пост. Он длится 40 дней, а потому именуется в церковном уставе, как и Великий пост, четыредесятницей, только в противовес ему — Малой. Заканчивается пост 7 января 2027 года, в Рождество, потому называется Рождественским.
О чем вспоминают в Церкви 28 ноября 2026 года. Историческая справа
Во II веке появился предпасхальный пост, а потом, в III веке, по аналогии с ним был установлен в январе, перед Рождеством и Крещением также стали держать однодневный пост. Крещенский сочельник — это древнейшая основа Рождественского поста. В IV-VI веке Рождество и Крещение разделились, а вскоре период подготовки к Рождеству был расширен до 5 дней. В IX-XI веках он оставался такого же размера для мирян, но для монахов увеличился до 40 дней. При этом он, в рамках действующего в тот момент Студийского монашеского устава был довольно мягок — в субботние, воскресные, праздничные дни и дни почитаемых святых разрешалась не только рыба, но и молоко, и яйца. На Руси это порядок сохранялся до XIV века. Четыредесятница для всех распространилась с XII века.
Как правильно питаться в Рождественский пост?
Согласно правилам Типикона, Рождественский пост по степени строгости — умеренный. В понедельник, среду и пятницу предписывается строгий пост, а во вторник и четверг разрешается «вкушать вино и елей», а в субботу и воскресенье разрешается рыба. Рыба также разрешена в праздники, а также и во вторник, и в четверг в случае полиелейного праздника или великого славословия.
Фактически в церкви в отношении Рождественского поста есть две практики:
- более строгая: рыба разрешается по субботам, воскресеньям и праздничным дням (от полиелея и выше), в остальные дни — постная пища с растительным маслом, но без рыбы;
- более мягкая практика: пища без рыбы только среда и пятница, в остальные дни — пища с рыбой.
Смысл праздника
Рождественский пост преуготовляет нас к Рождеству, счастливому дню появления на свет Иисуса Христа.
Традиции богослужения
В Рождественский пост по Уставу полагаются в некоторые седмичные дни службы с пением на утрене «Аллилуйи» и поклонами с молитвой преподобного Ефрема Сирина. В настоящее время «аллилуйные» службы не совершаются, так что в реальности Рождественский пост совершенно не оказывает влияния на богослужение.
Народные приметы погоды
- Снег, выпавший в этот день, пролежит уже до весны.
- Сильный снегопад к богатому урожаю.
- Ветер обещает ветреную погоду до Николы (19 декабря 2026 года).
- Теплая погода и дождь — к холодным майским праздникам.
Что можно делать 28 ноября 2026 года
- Принято посещать богослужение.
- Пора готовить постные блюда.
- Наводить порядок в доме.
- Отличный день, чтобы побывать в бане.
Что нельзя делать 28 ноября 2026 года
- Нельзя жаловаться на судьбу.
- Ни в коем случае нельзя жадничать.
- Очень плохо ссориться.
- Нельзя стирать вещи мужа и жены вместе.
- Нельзя в этот день выбрасывать мусор.
Что можно есть 28 ноября 2026 года. Постные правила
Начался Рождественский пост, но так как день субботний, можно есть рыбу и растительное масло. Запрещено мясо и молочные продукты.