85 лет назад судьба страны решалась в считанных километрах от Кремля. 26 ноября 2026 года Музей Победы на Поклонной горе в рамках научно-исторического форума объединил тех, кто восстанавливает правду о битве за Москву, и тех, кому нести эту память дальше, — историков, ветеранов, кадет и студентов.

Переломный рубеж всей Великой Отечественной войны

Главной темой дискуссии стал стратегический масштаб сражения под Москвой — момента, когда впервые с начала Второй мировой войны вермахт потерпел крупное поражение, а план молниеносной войны окончательно рухнул.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Осенне-зимняя кампания 1941 года стала одной из самых драматичных и героических страниц летописи Великой Отечественной войны. Враг рвался в столицу, и на кону стояло не просто выживание города, а само существование нашего государства, его независимость и свобода. Именно под Москвой ценой неимоверных усилий и огромных жертв был развеян миф о непобедимости гитлеровской военной машины. Здесь, на подступах к столице, советские солдаты и офицеры проявили беспримерный массовый героизм и преданность Отчизне. В память об этом подвиге в нашей истории навсегда остались имена панфиловцев, подольских курсантов, московских ополченцев и миллионов других защитников Родины, которые в нечеловеческих условиях и в лютые морозы отстояли каждую пядь своей земли», — подчеркнул генерал-майор Андрей Киндяков.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Отдельно офицер остановился на работе советской разведки, чьи данные позволили Ставке принять одно из ключевых решений всей войны. По словам Андрея Андреевича, осенью 1941 года, когда враг уже стоял у ворот столицы, СССР опасался удара с Востока, однако Рихард Зорге добыл важнейшую информацию: Япония не нападет на Советский Союз в 1941 году, а направит экспансию на юг. Эти сведения позволили Иосифу Сталину и Георгию Жукову перебросить с Дальнего Востока и Сибири под Москву до двадцати свежих и полностью экипированных дивизий, что стало для немецкого командования полной неожиданностью.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Полководческий гений Жукова

На форуме также представили колоссальный по масштабу научный труд — трехкилограммовую рукопись, подготовленную коллективом военных историков на основе огромного массива архивных документов. Эта фундаментальная работа по крупицам восстанавливает детали планирования операций и развеивает многие устоявшиеся мифы.

О том, как принимались судьбоносные решения в критические дни октября 1941 года, рассказал начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Битва за Москву, вероятно, важнейшее событие, которое поставило крест на продолжении наступления гитлеровских нацистов на восток. На вопрос „когда стало понятно, что Сталин не сдаст Москву врагу“, я отвечаю: примерно тогда, когда было принято решение расформировать инженерно-саперную армию за ненадобностью для построения второй линии обороны. Именно в тот момент Сталин точно понял, что Москва останется нашей. Мы не имеем права обойти стороной нашего великого полководца — Георгия Константиновича Жукова, которого называют спасителем и России, и Москвы», — отметил Иван Иванович.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Бесстрашие, поразившее врага

Особый отклик у молодой аудитории — кадетов и студентов столичных вузов — вызвали реальные фронтовые свидетельства, за которыми стоят судьбы конкретных солдат. Герой Российской Федерации, гвардии полковник запаса Вячеслав Сивко напомнил о подвиге советских десантников, перед которым преклонялся даже противник.

«В Битве за Москву десантники выпрыгивали с самолетов без парашютов с противотанковыми минами в руках, чтобы не допустить прорыва. Для меня всегда было загадкой, откуда эти подробности, но это пошло из записок одного из немецких офицеров, который написал, что, когда танки шли на Москву, немецкие войска были обескуражены бесстрашием наших воинов», — поделился Вячеслав Владимирович.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Именно сохранение живой человеческой памяти и объединение поколений вокруг общей истории стали главным нервом встречи. Как отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, события 1941 года не только сорвали планы гитлеровского командования, но и укрепили веру всего народа в будущую победу.

«Безусловно, Битва за Москву — история выдающегося полководческого искусства, стратегических решений и героизма наших воинов. Это еще и великая история единения нашего народа. Для нашего музея сохранение памяти об этих людях и их судьбах — одна из важнейших задач. Пять лет назад при поддержке мэра Москвы мы открыли уникальную интерактивную экспозицию „Битва за Москву“, где представлено более 1700 экспонатов, принадлежавших защитникам нашей Родины. Нам было важно не просто рассказать о хронологии событий, но и передать саму обстановку Москвы 1941 года», — сказал Александр Яковлевич.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

От архивных страниц — к личным реликвиям Маршала Победы

После пленарной части участники форума смогли почти буквально прикоснуться к истории. Логичным продолжением разговора о защитниках столицы стала выставка «Маршал Победы. 130 лет», развернувшаяся в пространстве экспозиции «Путь к Победе» и приуроченная к грядущей юбилейной дате со дня рождения Георгия Константиновича Жукова.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Экспозиция этого масштабного всероссийского проекта, уже побывавшая в восьми регионах страны, объединила уникальные раритеты из фондов крупнейших федеральных музеев и семейного архива потомков полководца. Центральным экспонатом выставки стал подлинный орден «Победа» № 1 — ювелирный шедевр из платины, золота, 174 бриллиантов и рубинов. Его первым кавалером стал именно Жуков. Рядом представлены парадные погоны маршала Советского Союза, иностранные награды, воссозданный рабочий стол со штабной картой Кавказского фронта, готовальней и рукописями. И трогательные семейные реликвии — карманные часы, походная фляжка и футляр в форме четырех сердец с фотографиями близких. Познакомиться с выставкой и увидеть личные вещи полководца, отстоявшего столицу, гости Музея Победы могут до 18 декабря.