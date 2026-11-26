Выставка развернулась в пространстве экспозиции «Путь к Победе». В основу проекта легли раритеты из фондов крупнейших федеральных музеев и семейного архива потомков Жукова. До Москвы выставка побывала в восьми российских городах, в том числе в Коврове, Воронеже, Курске и Туле.