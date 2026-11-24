В Москве по технологии крупномодульного строительства возвели уже три жилых дома для программы реновации — один в Бабушкинском районе и два в Черемушках. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Такой дом почти на 90% создают не на стройплощадке под открытым небом, а в заводских цехах. На выходе получается крупногабаритный модуль — фактически готовая квартира площадью до 100 квадратных метров с установленными окнами, фасадом, внутренними инженерными сетями и базовой отделкой.

На участке рабочим остается только смонтировать доставленные с производства блоки на подготовленный фундамент, что сокращает сроки строительства в полтора-два раза и заметно снижает шум для жителей соседних дворов.

«Крупногабаритный модуль — это почти готовая квартира площадью до 100 квадратных метров. Его делают на заводе — с окнами, фасадами, внутренними инженерными системами и базовой отделкой», — написал Сергей Собянин.

Дом за 9 месяцев

Один из примеров — жилой комплекс на улице Летчика Бабушкина, который построили всего за девять месяцев. Будущие новоселы получат в нем квартиры с улучшенной отделкой, также выполненной на заводе под строгим контролем и с регулярной проверкой материалов в лаборатории.

При проектировании здания специалисты применили технологии информационного моделирования: создали цифровую модель дома со всеми параметрами — от точной геометрии конструкций до регламентов обслуживания объекта после его ввода в эксплуатацию. Кроме того, заводской формат позволяет разрабатывать индивидуальные фасадные и планировочные решения под каждый конкретный дом, а не штамповать одинаковые коробки.

«Кроме крупномодульного строительства, применяем для реализации программы реновации и другие виды префаб-технологий. Одна из них — объемно-блочное домостроение, когда на заводе изготавливают бетонные блоки отдельных комнат», — отметил Сергей Собянин.

Всего с применением префаб-технологий в столице уже построили 142 дома, а сам метод позволяет сокращать сроки возведения жилья до 50%. При этом с начала 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию более 1,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

Не промерзнут стыки

О том, как устроено крупномодульное строительство на практике и чем такие дома отличаются от привычных панельных и монолитных новостроек, aif.ru рассказал инженер-проектировщик Арсений Шаповалов.

«Главное отличие крупномодульной технологии от привычного монолитного или сборного железобетонного строительства в том, что здесь используют уже готовые объемные блок-секции — по сути, готовые квартиры площадью до 100 квадратных метров с окнами, фасадами, инженерией и базовой отделкой, — объяснил Арсений Шаповалов. — Сроки сокращаются за счет того, что почти 90% работ переносится на завод и идет параллельно с устройством фундамента и подземной части на площадке. Потом готовые модули привозят и краном монтируют друг на друга».

По словам специалиста, при стыковке двух блок-секций между квартирами образуются двойные стены и двойные перекрытия с воздушным зазором и виброакустическими прокладками — такая конструкция гасит воздушный и ударный шум лучше стандартных одиночных перегородок. Вопрос герметичности швов тоже решен конструктивно: снаружи фасад утепляют еще на заводе, а монтажные стыки на площадке заполняют утеплителями и герметиками и закрывают фасадными панелями.

Кроме того, крупномодульный метод помогает уйти от однообразных типовых планировок: большой внутренний пролет модуля позволяет свободно зонировать квартиру или объединять несколько блоков в многокомнатные варианты, а смещение модулей относительно друг друга и разные варианты облицовки формируют индивидуальный архитектурный облик дома.