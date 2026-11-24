Применение заводских префаб-технологий позволяет сократить сроки возведения жилых домов по программе реновации в Москве до двух раз. О том, как развивается крупномодульное и объемно-блочное домостроение в столице, 24 ноября в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, современное производство позволяет собирать почти 90 процентов элементов будущего здания в цехах.

«Крупногабаритный модуль — это почти готовая квартира площадью до 100 квадратных метров. Его делают на заводе — с окнами, фасадами, внутренними инженерными системами и базовой отделкой. Такую технологию развивает столичный "Комбинат инновационных технологий — МонАрх" — резидент особой экономической зоны "Технополис Москва"», — пояснил Собянин.

Перенос основных процессов на завод сокращает время работ непосредственно на площадке в полтора — два раза, избавляет жителей соседних домов от длительного строительного шума и дает архитекторам свободу в создании индивидуальных фасадов и планировок. На сегодняшний день в столице по такой схеме возвели уже три новостройки: две расположены в Черемушках, а еще одна — на улице Летчика Бабушкина, где на строительство ушло всего девять месяцев. Новоселы получат квартиры с улучшенной отделкой, качество материалов для которой проверяется в лабораториях, а при проектировании дома применялось информационное моделирование (ТИМ) для создания его цифрового двойника.

Наряду с крупными модулями в городе активно используют и другие префаб-решения, включая объемно-блочное домостроение с выпуском готовых бетонных комнат на заводе. В общей сложности по префаб-технологиям в Москве построили уже 142 дома, что ускоряет возведение жилья до 50 процентов, а всего с начала 2026 года в столице сдали свыше 1,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Подробнее с тем, как менялся облик города за последние 16 лет, можно ознакомиться на портале mos.ru.