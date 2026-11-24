Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии правительства России, посвященной внедрению и правовому регулированию технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики. Заседание 24 ноября провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Открывая встречу, глава кабмина отметил, что формирование цивилизованного рынка нейросетей входит в число главных приоритетов для бизнеса, федеральных и региональных властей, а Россия уже располагает собственными фундаментальными моделями.

«Востребованные прикладные инструменты активно внедряются в промышленности, социальной сфере, госуправлении и по ряду других направлений. Объем услуг по разработке и реализации решений в области ИИ в прошлом году достиг почти 37 миллиардов рублей», — подчеркнул Мишустин.

Участники сессии подробно разобрали практическую отдачу от цифровых помощников в разных сферах. Так, на промышленных предприятиях умные алгоритмы сокращают количество брака и внеплановых остановок оборудования, в аграрном секторе помогают точнее распределять удобрения, а в медицине берут на себя рутинную проверку снимков: около четверти всех рентгеновских и томографических исследований грудной клетки в стране уже проходят с применением ИИ при сохранении решающего слова за врачом.

Активно развивается и беспилотный транспорт — роботы-доставщики в городах выполнили свыше двух миллионов заказов, в Москве тестируются беспилотные такси, а автономные грузовики на федеральных трассах за четыре года преодолели более 20 миллионов километров.

Для дальнейшего масштабирования этих технологий по поручению президента РФ разработан проект национального плана внедрения искусственного интеллекта, который должен снизить финансовые и административные издержки в экономике.