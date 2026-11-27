Накануне Дня матери, который в этом году отмечается 29 ноября, в столице чествовали людей, для которых большая семья — ежедневный труд, терпение и любовь. 27 ноября 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин от имени и по поручению Президента России вручил многодетным родителям столицы государственные награды за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей и поздравил москвичек с наступающим праздником.

«Поздравляю с наступающим Днем матери, святым праздником для каждого человека. Память и благодарность нашим матерям проносим через всю свою жизнь как самое важное. Воспоминания, которые греют нашу душу, помогают преодолевать все жизненные невзгоды. Я поздравляю вас с заслуженными наградами, уникальными, удивительными наградами матери-героини, Родительской славы — особыми наградами», — отметил Сергей Собянин.

За последние 16 лет число многодетных семей в столице (где воспитываются трое и более детей) выросло почти в четыре раза и превысило 254 тысячи — сегодня в этих семьях растут 648,6 тысячи юных москвичей.

Церемония вручения государственных наград московским семьям. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

Матери-героини и «Родительская слава»

Высшее звание «Мать-героиня» присвоено трём москвичкам:

Надежде Александровне Роговой — маме 15 детей;

— маме 15 детей; Елене Михайловне Голиковой — маме 10 детей;

— маме 10 детей; Александре Николаевне Заикиной — маме 10 детей.

Орденом «Родительская слава» награждены три супружеские пары:

Александра Александровна и Владислав Ильич Ерохины (10 детей);

(10 детей); Елена Владимировна и Дмитрий Владимирович Николаевы (8 детей);

(8 детей); Светлана Владимировна и Алексей Сергеевич Подчасовы (7 детей).

Медали ордена «Родительская слава» удостоены 11 семей:

Юлия Валерьевна и Юрий Сергеевич Аникеевы (5 детей);

(5 детей); Екатерина Ивановна и Артем Анатольевич Артемовы (5 детей);

(5 детей); Наталья Александровна и Анатолий Евгеньевич Воронцовы (5 детей);

(5 детей); Ирина Геннадьевна и Вадим Владимирович Громовы (4 детей);

(4 детей); Хуризада Ариповна и Ягуб Вагидович Гулиевы (5 детей);

(5 детей); Вера Ивановна Какнаева и Вячеслав Владимирович Душенко (5 детей);

(5 детей); Людмила Анатольевна и Владимир Сергеевич Лукашовы (5 детей);

(5 детей); Ирина Александровна и Сергей Николаевич Молчановы (5 детей);

(5 детей); Елена Олеговна и Владимир Викторович Сафоновы (5 детей);

(5 детей); Надежда Вадимовна и Демьян Петрович Семерчевы (6 детей);

(6 детей); Екатерина Алексеевна и Эдуард Александрович Смирновы (4 детей).

Возвращение большой семьи

«Труд, которым вы занимаетесь, — воспитание детей, — он не так заметен со стороны, но вы этим занимаетесь каждый день, 24 часа в сутки, отдаете всю свою жизнь», — подчеркнул мэр Москвы.

По словам заместителя главного редактора журнала «Историк» Арсения Замостьянова, рост числа многодетных семей в Москве почти в четыре раза за 16 лет — это настоящий перелом демографического уклада, который десятилетиями считался для крупных городов почти необратимым.

«В XX веке урбанизация во всем мире диктовала одну модель: чем крупнее город, тем меньше детей в семье, — рассказал aif.ru Арсений Замостьянов. — Москва сегодня показывает обратный пример: большая семья снова становится нормой и предметом общественного уважения. Звание „Мать-героиня“ и орден „Родительская слава“ связывают современные московские семьи с глубокой отечественной традицией, когда многодетность воспринималась как главная опора государства и передача живой памяти из поколения в поколение. Но важно, что за этим признанием стоит не только почет, но и понятная системная поддержка, которая позволяет родителям уверенно растить и учить детей».

Какие выплаты получают многодетные семьи в Москве

За счет средств городского бюджета многодетные семьи получают целый комплекс мер социальной поддержки: денежные пособия, компенсации, льготы, натуральную помощь в образовании, здравоохранении и культуре, а также содействие в улучшении жилищных условий. С 1 января 2026 года городские выплаты семьям с детьми были проиндексированы на 6 процентов.

Сейчас в столице действуют следующие выплаты:

Ежемесячная компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания на детей до трёх лет — 1 004 рубля.

Ежемесячная компенсация на каждого ребенка в связи с ростом стоимости жизни: 1 782 рубля — в семьях с 3–4 детьми и 2 226 рублей — в семьях с 5 и более детьми.

Ежегодная выплата на покупку комплекта детской школьной одежды для детей до 18 лет, обучающихся в школах, — 14 827 рублей на каждого ученика.

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг: 1 550 рублей на семью с 3–4 детьми и 3 098 рублей на семью с 5 и более детьми.

Ежемесячная компенсация за пользование телефоном — 292 рубля на семью.

Ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента для семей с 5 и более несовершеннолетними детьми — 2 672 рубля.

Для «больших» многодетных семей, в которых воспитываются 10 и более детей, установлены дополнительные меры поддержки:

Ежемесячная компенсационная выплата в размере 2 226 рублей на каждого ребенка до 18 лет (а при очном обучении — до 23 лет).

Ежегодная выплата к Международному дню семьи (15 мая) — 29 651 рубль на семью.

Ежегодная выплата ко Дню знаний (1 сентября) — 44 473 рубля на семью.

Ежемесячная компенсационная выплата в размере 29 651 рубля матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию.

Кроме того, при рождении малыша все московские семьи (включая многодетные) получают подарочный комплект «Наше сокровище», куда входят 50 универсальных предметов для мальчиков и девочек: матрас, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и другие вещи. С февраля 2020 года вместо набора можно выбрать компенсационную выплату — 20 тысяч рублей.

Церемония вручения государственных наград московским семьям. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

Бесплатный проезд, питание, кружки и парковки: какие ещё льготы есть у родителей

Помимо денежных выплат, многодетным семьям в Москве предоставляется широкий перечень натуральных льгот: