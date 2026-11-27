В последнее воскресенье ноября в 2026 году в России отмечается День матери. Праздник официальный, и в то же время тёплый, семейный. Рассказываем, как он возник, почему его дата каждый год разная и что подарить маме, чтобы подарок запомнился.

Когда отмечают: почему последнее воскресенье ноября?

Дата установлена указом президента Бориса Ельцина 30 января 1998 года «в целях повышения социальной значимости материнства». Ежегодно праздник отмечается в последнее воскресенье ноября, поэтому число меняется (в 2027 году это будет 28 ноября). Выбор даты объясняют символично — осень заканчивается, природа засыпает, и именно в это время особенно ценно тепло семейного очага.

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История праздника: все началось с одной женщины

Материнство чествовали ещё античные греки и римляне: в честь матери устраивались целые празднества. В Англии с XVII века существует «Материнское воскресенье» — четвёртое воскресенье Великого поста, когда слуг отпускали навестить родителей.

Современная версия праздника родилась в США. Анна Джарвис после смерти матери решила увековечить её память: первая церемония прошла 10 мая 1908 года, а в 1914 году президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным Днём матери. Сегодня по этой дате праздник отмечают более чем в 20 странах мира. Судьба самой Джарвис — отдельная история: она всю оставшуюся жизнь публично возмущалась тем, как праздник стал коммерческой историей, и настаивала, что рукописное письмо ценнее покупной открытки.

В России праздник появился спустя почти век. В СССР такого дня не существовало — мам чествовали 8 Марта в Женский день. В 1988 году учительница из Баку Эльмира Гусейнова провела в своей школе первый День матери, традицию подхватили регионы, а в 1998 году депутат Госдумы Алевтина Апарина добилась федерального указа — с тех пор праздник отмечается по всей стране.

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Причём тут незабудки?

Неофициальным символом Дня матери в России стала незабудка: на языке цветов она означает любовь, преданность и вечную память о самых дорогих людях. Символ предложил благотворительный фонд «Связь поколений», который с 2011 года проводит к празднику акцию «Мама, я тебя люблю!» — волонтёры раздают прохожим открытки и значки с незабудками.

По стране проходят концерты, выставки и флешмобы, а в школах и детских садах дети рисуют открытки и учат стихи. По данным соцопросов, о Дне матери знают 90% россиян, а лучшим подарком большинство считает время, проведённое вместе с мамой. Среди других подарков — цветы (12%), впечатления (10%), сертификаты (6%) и подарок, изготовленный своими руками.

Многодетным мамам вручают государственные награды.

В США в праздник принято носить брошь-гвоздику: белая гвоздика — в память об ушедшей маме, красная — если она жива. А в Британии к «Материнскому воскресенью» пекут «симнель» — пряный кекс с сухофруктами и слоем марципана. Традиция возникла в викторианскую эпоху — симнель был неотъемлемой частью Материнского воскресенья: служанки, отпущенные на выходной к родителям, несли домой именно этот кекс — отсюда его второе имя, «Mothering cake».