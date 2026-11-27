За последние 16 лет число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза — до 254,3 тыс. В них воспитываются 648,6 тыс. детей. Город предоставляет таким семьям пособия, компенсации и льготы. Например, на каждого ребенка до трех лет ежемесячно выплачивают 1 004 рубля на возмещение роста стоимости продуктов питания.