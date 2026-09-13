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Алина Загитова провела тренировку на Международном форуме молодежи

Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Знаменитая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 13 сентября провела массовую зарядку на Международном форуме молодежи, который сейчас проходит в Екатеринбурге. 

«Друзья, занимайтесь любимым делом и радуйтесь жизни! Идите к своей цели! Спорт вам поможет всегда оставаться энергичными и целеустремленными!» – обратилась к участникам занятия спортсменка.

В тренировке на растяжку приняло участие 700 человек. За ней внимательно следил арбитр международного агентства регистрации рекордов Юрий Черных. Он и зафиксировал самую массовую тренировку по стрейчингу в мире. Парни и девушки собрались на занятие даже несмотря на дождь. 

«Сотни девчонок, несмотря на раннее утро, пришли сюда с горящими глазами, чтобы вместе с нашей олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой начать этот день со спорта. Энергия на площадке буквально зашкаливала, – отметила руководитель общероссийского движения «Здоровое Отечество»Екатерина Лещинская. 

В подарок все участники занятия получили фитнес-коврики. Напомним, что фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября. Его гостями уже стали 10 тысяч человек из 191 страны. Фестиваль проводится по указу президента РФ.  
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Спортмировой рекордАлина ЗагитоваМеждународный форум молодежимолодежьспортЕкатеринбургфигурное катание
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