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МГИК: Внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаются

Сюжет Выборы-2026
Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На систему электронного голосования проводятся внешние хакерские атаки. Об этом заявил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

«Продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках», — заявил Реут.

По словам заместителя председателя МГИК, для атак используется «целый арсенал» различных механик и технологий для замедления инфраструктуры московского электронного голосования.

Добавляется, что для обеспечения устойчивости электронного голосования используется георезервированная система защиты. Общественный штаб по наблюдению за выборами продолжает свою работу.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов в Государственную думу IX созыва. Проголосовать можно при помощи традиционного бюллетеня, с помощью терминала на участке и дистанционного голосования.
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Москвахакерские атакисистема электронного голосованияМосквавыборы
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