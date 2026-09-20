МГИК: Внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаются

На систему электронного голосования проводятся внешние хакерские атаки. Об этом заявил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
«Продолжаются масштабные внешние хакерские атаки на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках», — заявил Реут.
По словам заместителя председателя МГИК, для атак используется «целый арсенал» различных механик и технологий для замедления инфраструктуры московского электронного голосования.
Добавляется, что для обеспечения устойчивости электронного голосования используется георезервированная система защиты. Общественный штаб по наблюдению за выборами продолжает свою работу.
С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов в Государственную думу IX созыва. Проголосовать можно при помощи традиционного бюллетеня, с помощью терминала на участке и дистанционного голосования.
МГИК: Внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаютсяСюжет Выборы-2026
На систему электронного голосования проводятся внешние хакерские атаки. Об этом заявил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
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