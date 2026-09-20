Московский фельдшер: ДЭГ дает возможность сделать выбор быстро и удобно

Дистанционное электронное голосование позволяет сделать выбор быстро и удобно, что особенно актуально для сотрудников скорой помощи с напряженным рабочим графиком. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил фельдшер скорой медицинской помощи, финалист конкурса «Московские мастера» в номинации «Лучший фельдшер» Дмитрий Хромов.

По словам Хромова, работа сотрудников скорой помощи связана с постоянными поездками на вызовы и дежурствами, поэтому времени на личные дела часто остается немного. Он отметил, что благодаря дистанционному голосованию жители Москвы могут воспользоваться своим правом выбора онлайн, не тратя дополнительное время и силы.

Фельдшер также подчеркнул, что в работе скорой помощи активно внедряются современные технологии и электронные сервисы. По его словам, цифровизация затронула разные сферы жизни москвичей, в том числе процесс голосования.

Хромов призвал жителей не оставаться равнодушными и принять участие в выборах. Он отметил, что голос каждого человека является вкладом в развитие медицины, поддержку специалистов, которые ежедневно спасают жизни, и будущее страны. По его словам, развитие России способствует в том числе дальнейшему развитию медицины и скорой помощи.

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проходят с 18 по 20 сентября. Онлайн-голосование на портале mos.ru продлится до 19:59 20 сентября.

Московские избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Информация о выборах в Государственную думу в Москве в 2026 году, способах голосования и защите голосов размещена в специальном разделе на mos.ru.