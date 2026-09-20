Около 1,5 тыс. человек приняли участие в осеннем фестивале ГТО

Осенний фестиваль ГТО и суперфинал проекта «ГТО в Москве» прошли 19 сентября на территории спорткомплекса «Москвич». В течение дня испытания на получение знака отличия смогли пройти все желающие старше шести лет, всего участие приняли 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что проведение фестивалей ГТО стало доброй традицией. По его словам, на таких мероприятиях желающие могут пройти испытания на получение знака отличия, а те, кто только знакомится с комплексом, — получить консультацию профессиональных инструкторов и проверить физическую форму на полосе препятствий ГТО.

Горбенко добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно участвует в развитии Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестивали ГТО проводят дважды в год — весной и осенью. Кроме того, летом в рамках общегородских спортивных мероприятий работали открытые площадки комплекса.

В пресс-службе департамента спорта Москвы сообщили, что на площадках спорткомплекса участники в индивидуальном формате выполняли нормативы ГТО по общефизической подготовке. В программу входили подтягивания, прыжок в длину, рывок гири весом 16 килограммов, наклон вперед и другие упражнения, а также бег на короткие и длинные дистанции.

Участники старше 12 лет могли дополнительно выполнить норматив по стрельбе из электронного оружия. Успешная сдача нормативов позволяет получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия. Вместе со знаком предусмотрены дополнительные преимущества: его учитывают при поступлении в ряд вузов и назначении отдельных видов стипендий, а работающим гражданам он дает право на налоговый вычет при соблюдении установленных условий.

В суперфинале проекта «ГТО в Москве» приняли участие наиболее активные посетители летних площадок, показавшие лучшие результаты за прошедший летний сезон. Они выполняли челночный бег, проходили комплекс испытаний ГТО и полосу препятствий на время. Пройти полосу препятствий могли и другие желающие при условии предварительной регистрации.

Фестиваль ГТО традиционно проводится два раза в год — весной и осенью. В мае на Весеннем фестивале ГТО собрались более 1,5 тыс. человек.

Летом открытые площадки ГТО также работали в рамках общегородских праздников. 4 июля они были организованы в Лужниках в День Московского спорта, 8 августа — на Воробьевых горах в День физкультурника, а 12 сентября — в рамках Московского забега «Кросс нации» в парке «Крылатские холмы». Всего за летний сезон в мероприятиях на открытых площадках приняли участие более 15 тыс. человек.