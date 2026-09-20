Знак отличия. Москва приняла осенний фестиваль «Готов к труду и обороне»

В субботу, 19 сентября, столичный спортивный комплекс «Москвич» принял осенний фестиваль ГТО, который в этом году нес особый, символический смысл – масштабный праздник приурочили к 95-летию со дня создания всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».

Принять участие в тестировании можно с шести лет

Несмотря на ощутимую осеннюю прохладу, на трибунах и спортивных площадках царила по-настоящему жаркая атмосфера. Проверить свои силы, выносливость и гибкость пришли тысячи москвичей от первоклассников, едва перешагнувших рубеж в шесть лет, до убеленных сединами ветеранов спорта.

Праздник запомнился не только эмоциями, но и внушительной статистикой, которой поделились организаторы. Более трех тысяч участников вышли на старты в течение дня, чтобы официально выполнить нормативы. Причем, самый старший участник успешно преодолел всю беговую дистанцию наравне с молодежью.

Фестиваль ГТО в Москве. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Быстрее, выше, сильнее

Программа тестирования на фестивале охватила абсолютно все ключевые физические качества человека – силу, выносливость, скорость, гибкость и меткость. В легкоатлетическом манеже развернулась масштабная проверка силовых возможностей и гибкости. Атлеты подтягивались на перекладине (мужчины на высокой, женщины на низкой), отжимались, а также демонстрировали силу ног в прыжках в длину с места. Для самых подготовленных участников был организован сектор рывка гири весом 16 килограммов. Гибкость традиционно оценивали по наклонам вперед из положения стоя на гимнастической скамье, где каждый сантиметр ниже уровня скамьи приближал участника к заветному знаку ГТО.

Скоростные дисциплины и выносливость участники демонстрировали на открытом стадионе спортивного комплекса. Беговая программа включала в себя как короткие спринтерские дистанции на 30 и 60 метров для проверки максимальной скорости, так и длинные забеги на один, два и три километра, ставшие главным экзаменом на кардиовыносливость и тактическое распределение сил по дистанции.

Отдельным направлением фестиваля стала проверка меткости в секторе электронной стрельбы, где участники стреляли из лазерных винтовок по мишеням с дистанции 10 метров, демонстрируя железную выдержку и концентрацию.

Фестиваль ГТО в Москве. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Выполнение этих упражнений требует не только силы, но и строгого соблюдения правил. Судья Алексей Лукьянов в разговоре с aif.ru отметил, что одним из самых сложных испытаний традиционно остаются подтягивания на высокой перекладине. Оcобенности техники индивидуальны, но, например, для успешной стрельбы нужно базовое умение обращаться с оружием, а метание снаряда требует четко выверенных движений.

«Сложно даются и силовые тесты, если человек не тренировался целенаправленно. Даже наклон вперед для многих становится непреодолимым барьером, хотя люди с хорошей природной гибкостью сдают его без труда. Впрочем, на фестивале и на открытых летних площадках столичные судьи всегда были готовы прийти на помощь, подсказать правильную технику и проконсультировать по всем нюансам», – поделился специалист.

Участники финала сезона ГТО преодолели полосу препятствий

Настоящим испытанием для финалистов летнего сезона проекта «ГТО в Москве», которые приехали на фестиваль, чтобы принять участие в специальном соревновании, стала экстремальная трасса. Атлеты на скорость преодолевали десять сложнейших конструкций, среди которых были огромный рукоход-спиннер, надувные лабиринты и полноценный скалодром. Борьба оказалась настолько плотной, что судьбу медалей решали буквально доли секунды.

Фестиваль ГТО в Москве. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Современный комплекс ГТО давно перестал быть просто данью советской традиции. Сегодня это эффективный инструмент поддержки здорового образа жизни, который приносит вполне осязаемую практическую пользу. Помимо отличного самочувствия и уверенности в своем теле, успешное выполнение нормативов на золотой, серебряный или бронзовый знаки открывает перед горожанами целый ряд преимуществ.

Знак отличия ГТО дает ощутимые преимущества

Для выпускников школ участие в движении часто становится решающим фактором при поступлении. Ведущие университеты страны добавляют к результатам ЕГЭ от двух до десяти дополнительных баллов за наличие знака отличия ГТО, что заметно повышает шансы пройти на бюджетные места. Кроме того, многие российские вузы материально поощряют студентов, имеющих значок ГТО, назначая им повышенную стипендию.

Фестиваль ГТО в Москве. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Для работающих граждан приятным бонусом становится экономическая выгода. Начиная с прошлого года, россияне, успешно сдавшие нормативы ГТО и получившие знак отличия, имеют право на стандартный налоговый вычет, позволяющий вернуть часть уплаченного НДФЛ. Крупные московские компании и ведомства также все чаще вводят внутренние программы лояльности, предлагая премии, надбавки к зарплате или компенсации фитнес-абонементов для своих спортивных сотрудников.

Осенний фестиваль в «Москвиче» в очередной раз доказал, что спорт в столице стал по-настоящему доступным, модным и объединяющим фактором для людей абсолютно всех поколений.