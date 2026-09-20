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Участники розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» получили призы

Сюжет Выборы-2026
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В российской столице определили победителей розыгрышей второго дня акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», сообщила пресс-служба главы и правительства города.

Акция приурочена к выборам депутатов Госдумы РФ. По итогам двух дней голосования и соответственно двух дней проведения розыгрыша победителями стали более 2,7 миллиона человек.

«В розыгрышах второго дня принимали участие избиратели, которые с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября проголосовали на выборах в Госдуму онлайн на сайте elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на городском избирательном участке», — проинформировали власти.

Победители были определены случайным образом. Они получили по 1, 3, 5, 10 или 50 тысячам призовых баллов. С их помощью можно получить скидки в партнерских магазинах, кафе и аптеках, пополнить баланс карты «Тройка» и «Мосбилета». Также баллы можно направить на благотворительность. В каждом случае 1 балл равен 1 рублю.

«Всех участников акции “#ВыбираемВместе2026 — Москва” ждут специальные призы партнеров программы. Победители смогут оформить мультиподписку “СберПрайм” на 60 дней и подписку на онлайн‑кинотеатр “Иви” на 50 дней. Участники, проголосовавшие онлайн, могут дополнительно выиграть подписку на сервис “VK Музыка” — на один месяц, три месяца или год — или получить годовую подписку на 256 гигабайт в хранилище “Облако Mail”», — рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Победители акции уже начали обменивать баллы на скидочные промокоды и направлять их на благотворительность.

«Всем победителям поступает СМС с номера DIT_MOS или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции, с подробной информацией о выигрыше. Использовать баллы можно только после активации уникального кода участника на сайте программы “Миллион призов”. Сделать это нужно до 12 октября, а выбрать понравившееся предложение можно до 10 декабря. Промокод действителен до 15 декабря текущего года включительно», — отметили городские власти.

Подробная информация об акции представлена на сайте ag-vmeste.ru.
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