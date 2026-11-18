Юбилейный, 95-й ледовый сезон в Парке Горького начнется 4 декабря. Открытие катка площадью более 18 тысяч квадратных метров отметят праздничной программой «Бал-маскарад». В нее войдут иммерсивные постановки, театральные интерактивные шоу, выступления артистов на льду и аудиоспектакль. Билеты доступны в сервисе «Мосбилет».

В новом сезоне площадка будет оформлена в театральной тематике. Пространство разделят на девять тематических зон, а в центре установят 30-метровую праздничную ель. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Праздничное представление пройдет с 19:00 до 22:00. Вход на каток откроют за час до его начала, вечерний сеанс продлится до 23:00.

Старт зимнему сезону дадут символическим поворотом рычага на новогодней ели, установленной в чаше фонтана. После этого на дереве зажгутся огни, а декоративный поезд отправится по маршруту под музыкальное сопровождение. Затем на льду появятся артисты, которые объявят начало бала-маскарада. Одновременно на арке главного входа покажут световое представление, подготовленное студией «Сила света».

Традиция театральных маскарадов на катке существует с первых лет его работы. Парк Горького открылся в 1931 году, а его первый директор Бетти Глан вскоре начала проводить на ледовой площадке карнавалы. Посетители катались в масках и костюмах, а сам каток использовался как театральная сцена. В юбилейном сезоне эту традицию решили продолжить: гостей приглашают прийти на открытие в костюмах и принять участие в праздничном представлении. Об этом рассказала директор парка Елизавета Фокина.

Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти, музыку написал Илья Аноприев. Основой программы станет аудиоспектакль из пяти актов общей продолжительностью около часа с учетом антрактов. Его озвучили Сергей Бурунов и Нонна Гришаева. В каждом эпизоде будут задействованы профессиональные артисты на коньках, при этом центральными участниками представления станут сами посетители катка.

Сюжет спектакля позволит присоединиться к действию с любого эпизода. Гости познакомятся с этапами создания театральной постановки — от появления замысла до премьеры. В первой части под названием «Рождение замысла» на ледовой сцене выступят сказочные персонажи. Затем в эпизоде «Подготовка сцены» работники театральных цехов — монтировщики, бутафоры, осветители и звукорежиссер — займутся созданием декораций. Следующая часть, «Подготовка образов», будет посвящена работе гримеров и костюмеров. В акте «Репетиция оркестра» артисты в образах музыкантов настроят инструменты и подготовятся к выступлению под руководством дирижера. Финалом станет эпизод «Премьера шоу».

Во время антрактов посетители смогут пообщаться с персонажами в костюмах и музыкантами. Они будут показывать небольшие сценки и вовлекать гостей в импровизации. Перед выходом на лед желающие смогут бесплатно получить театральные маски, а в пунктах проката — подобрать костюмы для бала.

С 5 декабря интерактивные театральные программы будут проводить на катке каждые выходные. Сеансы запланированы с 12:30 до 15:00 и с 17:30 до 21:00.

В зимнем сезоне 2026/2027 годов ледовая площадка станет театром под открытым небом: дорожки для катания превратятся в сцену, павильоны будут оформлены как закулисье, а посетители смогут стать участниками представления. Театральная концепция объединит оформление пространства и интерактивные мероприятия.

Во время катания гости смогут встретить артистов в образах режиссера, актрисы, костюмера, гримера и суфлера. Они предложат посетителям пройти шуточные пробы, разыграть диалог или придумать характер собственного персонажа.

В оформлении катка будут преобладать бордовые, темно-зеленые и золотистые оттенки. Павильоны украсят хвойными гирляндами, шарами и огнями, а выход на лед оформят бархатным занавесом. На аллеях, дорожках, в кафе и торговых павильонах разместят флаги и вымпелы с орнаментами, звездами, парковой и театральной символикой.

Среди главных элементов декора — световые проекции на арке центрального входа и 30-метровая ель весом 55 тонн, которую установят в чаше Фигурного фонтана. Вокруг дерева проложат маршрут длиной более 230 метров, по которому будет курсировать новогодний поезд.

В театральный маршрут войдут три тематические площадки. У борта катка разместят «Царскую ложу» — павильон с бордовыми бархатными портьерами, золотыми кистями и парадными креслами. Там можно будет сделать фотографии и видеозаписи, а также включить аудио с овациями зрителей. На площадке «Театральная программка» установят инсталляцию в виде увеличенных страниц старинного издания с изображениями артистов и сценических постановок. «Тумба премьер» будет оформлена афишами, театральными масками и драпировками.

В отапливаемых павильонах проката оборудуют фотозоны, посвященные различным театральным профессиям и пространствам: реквизиторской, гримерной, кукольному театру и костюмерной.

Парки Москвы объединяют более 50 территорий, предназначенных для занятий спортом, культурного и семейного отдыха. В зимнее время они становятся местом проведения сезонных мероприятий и встреч горожан. Развитие парковой инфраструктуры и организация досуга входят в число направлений городской программы, связанной с реализацией национального проекта «Семья».

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