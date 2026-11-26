Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о цифровом двойнике столицы. Это произошло в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Цифровой двойник обеспечивает физическую инфраструктуру: все, начиная с подземных коммуникаций и заканчивая всем, что находится на земле, с характеристиками этих объектов в составе девяти тысяч аналитических слоев. А потом это связали с нуждами и интересами граждан, знаниями о людях, которые проживают в этом городе. В результате мы получили синергию этих двух направлений — физического и знания о человеке. Подземные коммуникации, о которых мы знаем теперь точно, где они проложены под городом, какой они мощности, кому они принадлежат. И это, конечно, облегчает развитие города", — приводятся слова Сергея Собянина на сайте mos.ru.

Как добавил градоначальник в Max, виртуальная копия Москвы создается и обновляется при помощи искусственного интеллекта, который строит 3D-модели территорий, убирает лишние элементы, корректирует цвета и четкость изображения.

Сергей Собянин также указал, что ИИ-агенты есть во всех отраслях. В частности, по его словам, искусственный интеллект помог врачам выявить 100 тысяч человек с высокими рисками инфаркта и инсульта. Кроме того, правоохранители с 2021 года задержали с помощью системы распознавания лиц более 18,6 тысячи человек, которые находились в федеральном розыске, отметил мэр.

Цифровой двойник Москвы является флагманским IT-проектом правительства столицы. Он помогает развивать мегаполис и управлять им с 2019 года. Проект объединяет данные по всем сферам городской жизни, включая здравоохранение и образование. В единой цифровой среде собрана полная информация о ключевых городских проектах и задачах на каждом этапе. При помощи цифрового двойника каждый год принимают свыше 2000 управленческих решений.