В театрах Москвы пройдут спектакли, которые смогут заинтересовать ценителей танцев самых разных стилей. Составленная «Мосбилет» подборка постановок для любителей хореографии опубликована на портале mos.ru.

Ценители народных танцев смогут 10 декабря и 7 февраля побывать на поставленном театром «Русская песня» по мотивам произведений Михаила Шолохова музыкальном спектакле «Бабий бунт в нашем колхозе». В спектакле режиссера Нины Чусовой рассказывается о жизни одного из казачьих хуторов после революции.

«Зрителей ждут казачьи пляски, цыганские танцы и игровые номера», - говорится в публикации.

На сцене Московского академического музыкального театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 4-5 декабря и 5- 6 января представят поставленный режиссером Александром Тителем спектакль-оперетту «Зимний вечер в Шамони», зрители которого увидят исполнение канкана в горнолыжных костюмах.

«Действие постановки разворачивается на зимнем курорте. В спектакле звучат произведения Жака Оффенбаха, Имре Кальмана, Франца Легара, Иоганна Штрауса и других классиков», - сообщили в «Мосбилете».

Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение» покажет 31 декабря спектакль-концерт «Мюзикл на чердаке». Герои постановки, найдя кассету с хитами из мировых мюзиклов, среди которых «Вестсайдская история», «Призрак оперы» и «Кошки», сами становятся их участниками. В спектакле будет чечетка, джаз и танго.

Московский театр оперетты покажет 8–13 декабря спектакль «Монте-Кристо».

«Это первый полностью оригинальный российский мюзикл по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»», - отмечается в публикации.

Зрители увидят хореографию с элементами паркура и декорации-трансформеры.

Сообщается, что для покупки билетов на спектакли без наценок можно воспользоваться сервисом «Мосбилет». На странице сервиса есть функция «Подарить билет», с помощью которой можно сделать сюрприз своим близким, друзьям или коллегам.

Ранее «Мосбилет» выпустил подборку спектаклей, которые рассмешат до слез.