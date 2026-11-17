Театр «Школа драматического искусства» с 22 по 25 декабря проведет праздничную программу для детей и взрослых. Гости смогут посмотреть музыкальные сказки «Морозко» и «Снежная королева», посетить новогоднюю выставку и принять участие в творческих мастер-классах. Об этом сообщили в столичном Департаменте культуры.

22 и 23 декабря зрителям представят оперу «Морозко». Показы начнутся в 12:00 и 15:00. Именно этой оперой 21 ноября 1965 года открылся Детский музыкальный театр, основанный Наталией Сац. Нынешнюю версию спектакля поставил режиссер Владимир Акулов.

24 декабря в 15:00 и 18:00, а также 25 декабря в 12:00 покажут оперу «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца. Режиссер постановки — Виктор Рябов.

В фойе театра установят новогоднюю елку и разместят праздничную выставку. Посетители смогут познакомиться с экспозицией и сделать фотографии до начала спектаклей.

Программу подготовили совместно с Московским государственным академическим детским музыкальным театром имени Н. И. Сац. Билеты на спектакли без комиссии и регистрация на мастер-классы доступны в сервисе «Мосбилет».

Для покупки билетов пользователям со стандартной или полной учетной записью на mos.ru достаточно выбрать Mos ID в качестве документа. При оформлении билетов для детей до 14 лет сопровождающему взрослому нужно указать их фамилию, имя, отчество и дату рождения. Предъявлять документ ребенка при посещении культурного мероприятия не потребуется.

Авторизованные пользователи также смогут открыть QR-коды билетов в приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы».

Ранее сообщалось, что «Мосбилет» представил подборку из 5 комедийных спектаклей, которые можно будет увидеть в театрах столицы в ноябре, декабре и начале 2027 года.