Наследник модного дома Chanel Жерар Вертхаймер опустился с первого на четвертое место рейтинга самых богатых жителей Швейцарии, пишет швейцарский журнал Bilanz.

Сообщается, что его состояние оценивается в 32–33 млрд швейцарских франков.

При этом лидером рейтинга стала семья Апонте, которая владеет крупнейшей в мире контейнерной судоходной компанией Mediterranean Shipping Company (MSC). Состояние семьи оценивается 39–40 млрд швейцарских франков. Только за год оно выросло на 15 млрд франков.

По данным издания, увеличение оценки состояния семьи Апонте произошло за счет переоценки активов, более тщательным учетом долговой нагрузки, ростом флота и развитием логистического бизнеса.

При этом совокупное состояние 300 самых богатых жителей Швейцарии составляет рекордные 934,5 млрд франков.

Ранее сообщалось, что в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes вошел Кимбал, младший брат американского предпринимателя Илона Маска. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов, он занимает 2712 место в рейтинге.