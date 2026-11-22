Состояние сооснователя технологической корпорации Oracle Ларри Эллисона сократилось примерно на 40 миллиардов долларов за последний квартал. Соответствующие данные приводит издание Forbes, материал перевел aif.ru.

Отмечается, что только с вечера четверга капитал бизнесмена уменьшился на 7,9 миллиарда долларов, достигнув отметки в 140,8 миллиарда.

В актуальном рейтинге богатейших людей планеты американский предприниматель потерял три строчки. Теперь он уступает наследникам торговой сети Walmart Робу и Джиму Уолтонам, а также создателю корпорации Inditex Амансио Ортеге.

Еще три месяца назад магнат располагался на восьмой позиции с капиталом 192,6 миллиарда долларов. В июне текущего года он занимал вторую строчку, а его активы оценивались в 296,6 миллиарда. Следовательно, за полугодие его финансовое состояние уменьшилось более чем в два раза.

В пятницу котировки акций Oracle снизились на 7,5%, опустившись приблизительно до 102 долларов за бумагу. Данный уровень является минимальным с января 2024-го. С начала текущего года ценные бумаги корпорации подешевели на 47%.

Эксперты связывают это с масштабным строительством центров обработки данных для систем ИИ, что привело к отрицательному денежному потоку компании в размере 23,7 миллиарда долларов за 2026 финансовый год.

Ранее стало известно, что капитализация Nvidia упала на $1 трлн после ухода Дженсена Хуанга.