Совфед сообщил в пятницу об одобрении российскими сенаторами закона о федеральном бюджете на ближайшие три года.

«Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов», - говорится в публикации в канале верхней палаты российского парламента в мессенджере «Макс».

Сообщается, что в голосовании приняли участие 167 сенаторов. Все они проголосовали за одобрение закона о бюджете, принятого Госдумой 24 ноября.

Напомним, документом предусмотрены расходы федеральной казны в следующем году на уровне 48,8 трлн рублей, в 2028 - 50,9 трлн рублей, в 2029 - 53,9 трлн рублей. Планируется, что доходы бюджета в 2027 году составят 43,3 трлн рублей, в 2028 году - 45,8 трлн рублей, в 2029-м - 48,6 трлн рублей.