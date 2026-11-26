Объем ненефтегазовых поступлений в российский бюджет в 4,5 раза превышает нефтегазовые, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства РФ он рассказал, что доходы бюджета РФ за девять месцев текущего года превысили прогноз и составили свыше 29,5 трлн руб.. Мишустин отметил, что это произошло за счет роста ненефтегазовых поступлений, которые «в 4,5 раза превышают нефтегазовые».

Ранее Мишустин на форуме «Сделано в России» заявил, что российская экономика продолжает двигаться вперед вопреки внешнему давлению.

Отметим, Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно документу, в 2027 году расходы федерального бюджета составят 48,8 трлн руб., а доходы — 43,3 трлн. Прогнозируемый дефицит бюджета в 2027 году составил 2,2% ВВП.