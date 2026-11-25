Администрация лидера США Дональда Трампа рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Евросоюза и других крупных торговых партнеров Вашингтона, пишет Associated Press, ссылаясь на американского чиновника.

«Администрация президента Дональда Трампа планирует повысить тарифы на китайские товары еще на 20% и повысить налоги на импорт товаров из Европейского союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и девяти других крупных торговых партнеров США», - пишет агентство.

Чиновник сообщил, что перед повышением пошлин Белый дом собирается опубликовать итоги анализа торговых практик всех 27 членов Евросоюза, 12 других государств и Тайваня.

Источник подчеркнул, что пока повышение пошлин находится на стадии предложения, конкретные сроки их возможного введения еще не указаны.

Ранее источники сообщили, что Белый дом будет устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке для партнеров США. Они сообщили, что пошлины не превысят уровни, установленные в заключенных торговых соглашениях с Вашингтоном.