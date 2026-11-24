Белый дом будет устанавливать новые пошлины в индивидуальном порядке для партнеров США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, готовящиеся пошлины не превысят уровни, установленные в заключенных торговых соглашениях США. При этом ставки не будут едиными для всех, а станут индивидуальными для каждой страны.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон намерен объявить о новых пошлинах для десятков стран, в том числе для Китая и государств, входящих в Европейский союз. Сообщалось , что это связано с мнением Белого дома о том, что данные страны наносят ущерб американским компаниям, поддерживая собственное промышленное производство.

Дональд Трамп усилил торговое давление на партнеров США сразу после возвращения на пост президента страны. Он ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, а также установил взаимные тарифы на продукцию из более чем 200 стран и территорий.