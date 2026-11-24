На текущей неделе Вашингтон собирается объявить о повышении пошлин на товары из десятков стран, сообщает со ссылкой на источники Wall Street Journal.

По данным издания, в число этих государств входят также Китай и страны Европейского союза. В Белом доме считают, что они наносят ущерб американским компаниям, поддерживая собственное промышленное производство, указывается в публикации.

Издание сообщает, что проводится расследование в отношении субсидий, которые получают предприятия из Китая, Евросоюза и еще 14 стран, а на этой неделе американский торгпред Джеймисон Грир объявит о результатах проверки. Источники также добавили, что сроки могут измениться.