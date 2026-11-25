Восстановленный в должности генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг принёс извинения другим сотрудникам организации за нарушение кодекса поведения, сообщила газета The New York Times (NYT).

Он выступил на первом после своего возвращения общем собрании и признал, что совершил «ужасные ошибки». По словам бизнесмена, эти поступки причинили боль его супруге и детям, а также персоналу корпорации.

Хуанг уточнил, что сейчас каждый день посещает психотерапевта. Глава организации подчеркнул, что нарушение корпоративного кодекса, часть которого составил он сам, неприемлемо. Кроме того, бизнесмен отметил, что восстановление его в должности советом директоров не даёт другим сотрудникам права нарушать правила компании.

Напомним, Хуанг ушёл в отставку с поста главы Nvidia 12 ноября после скандала, в рамках которого его заподозрили в близких отношениях с бывшим топ-менеджером Megaspeed Элис Хуанг. 23 ноября стало известно, что совет директоров компании восстановил предпринимателя в должности.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники написала, что Дженсен Хуанг на общем собрании сотрудников Nvidia рассказал, что администрация США сыграла важную роль в решении совета директоров вернуть его на пост главы организации.