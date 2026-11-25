Злоумышленники похитили из загородной резиденции принца Уильяма запонки и часы, пишет издание The Sun со ссылкой на материалы заседания магистратского суда в Норидже.

Как сообщалось ранее, инцидент случился вечером 23 ноября. Уже вскоре правоохранители задержали двоих подозреваемых: 34‑летнего Миргена Доку, который живёт на западе Лондона, и 32‑летнего Арилена Ндоци, не имеющего постоянного места жительства. Обоим фигурантам инкриминируют проникновение в жилище с целью хищения и незаконное вторжение на охраняемую территорию.

По данным газеты, оба задержанных являются нелегальными мигрантами из Албании. Чтобы попасть в дом, они воспользовались водосточной трубой. При этом, как сообщил Дэвид Харрисон, отвечающий за охотничьи угодья и природоохранную деятельность в Сандрингеме, в преступлении участвовали трое. Эту информацию подтвердил представитель обвинения. Он заявил в суде, что третий соучастник пока остаётся на свободе.

В момент ограбления принц Уильям и его близкие отсутствовали в резиденции. Тем не менее на территории поместья в тот вечер находились другие члены королевской семьи: король Карл III пребывал в своей резиденции в Сандрингеме (она расположена примерно в 5 км от Анмер‑холла), а брат монарха Эндрю Маунтбеттен‑Виндзор находился в доме Marsh Farm, который входит в состав королевского поместья.

Ранее сообщалось, что принц Уильям может лишить брата Гарри и его семью королевских титулов.