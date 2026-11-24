Женщина может находиться под завалами в жилом доме в селе Кулунда на Алтае, где взорвался газ. Об этом стало известно на заседании межведомственного оперативного штаба.

Всего спасатели эвакуировали из дома шестерых человек, еще 20 покинули пятиэтажку самостоятельно.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение одной жительницы дома.

Для жильцов развернули пункт временного размещения. Им пока воспользовалось три человека. В ПВР действует медицинский пункт.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке в алтайском селе Кулунда произошел утром 24 ноября. В жилом доме частично обрушились верхние этажи четвертого и пятого подъездов.