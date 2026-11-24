Утром 24 ноября в алтайском селе Кулунда прогремел взрыв газа в пятиэтажке. Как сообщили в СК, один человек погиб, не менее 14 получили травмы. Подробности — в материале aif.ru.
Взрыв газа в Кулунде
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, взрыв раздался около 09:00 по местному времени (05:00 мск). Как уточнили в следственном управлении СК региона, чрезвычайное происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Механизаторской.
В результате хлопка частично обрушились четвёртый и пятый этажи двух подъездов на площади около 300 квадратных метров. Возникший после взрыва пожар удалось локализовать.
На месте аварии сразу развернулась масштабная работа экстренных служб: были задействованы более 30 человек личного состава и около 10 единиц техники.
Жертвы и пострадавшие
При взрыве погиб как минимум один человек, эту информацию подтвердили в региональном управлении СК. По предварительным данным, пострадали 14 человек.
Спасатели вывели из здания шесть человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Состояние осмотренных медиками пострадавших оценивается как легкое.
К эвакуированным прибыли бригады медиков, которые оказывают экстренную помощь пострадавшим под контролем Минздрава Алтайского края.
Губернатор Томенко взял на контроль помощь жильцам пострадавшего дома
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль вопросы оказания помощи жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в райцентре Кулунда. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».
«Даны соответствующие поручения краевым и муниципальным ведомствам. В правительстве Алтайского края работает оперативный штаб для координации действий всех экстренных служб», — заявил Томенко.
Для эвакуированных из жилого дома развернут пункт временного размещения на базе одной из школ Кулундинского района. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники Следственного комитета, полиции и администрации муниципального округа. Причины произошедшего устанавливаются.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причины взрыва устанавливаются.