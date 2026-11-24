Утром 24 ноября в алтайском селе Кулунда прогремел взрыв газа в пятиэтажке. Как сообщили в СК, один человек погиб, не менее 14 получили травмы. Подробности — в материале aif.ru.

Взрыв газа в Кулунде

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, взрыв раздался около 09:00 по местному времени (05:00 мск). Как уточнили в следственном управлении СК региона, чрезвычайное происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Механизаторской.

В результате хлопка частично обрушились четвёртый и пятый этажи двух подъездов на площади около 300 квадратных метров. Возникший после взрыва пожар удалось локализовать.

На месте аварии сразу развернулась масштабная работа экстренных служб: были задействованы более 30 человек личного состава и около 10 единиц техники.

Жертвы и пострадавшие

При взрыве погиб как минимум один человек, эту информацию подтвердили в региональном управлении СК. По предварительным данным, пострадали 14 человек.

Спасатели вывели из здания шесть человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Состояние осмотренных медиками пострадавших оценивается как легкое.

К эвакуированным прибыли бригады медиков, которые оказывают экстренную помощь пострадавшим под контролем Минздрава Алтайского края.

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Губернатор Томенко взял на контроль помощь жильцам пострадавшего дома

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял на личный контроль вопросы оказания помощи жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в райцентре Кулунда. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Даны соответствующие поручения краевым и муниципальным ведомствам. В правительстве Алтайского края работает оперативный штаб для координации действий всех экстренных служб», — заявил Томенко.

Для эвакуированных из жилого дома развернут пункт временного размещения на базе одной из школ Кулундинского района. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники Следственного комитета, полиции и администрации муниципального округа. Причины произошедшего устанавливаются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причины взрыва устанавливаются.