Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы региона, из здания, где частично обрушились верхние этажи четвертого и пятого подъездов, эвакуируют жителей. Для координации действий экстренных служб в краевом правительстве работает оперативный штаб. Региональным и муниципальным ведомствам даны соответствующие поручения.

Прибывшие на место происшествия медицинские бригады оказывают пострадавшим экстренную помощь. Работу медиков контролирует краевой Минздрав.

Для эвакуированных организовали пункт временного размещения на базе одной из школ Кулундинского района. На месте также работают пожарные, сотрудники Следственного комитета, полиции и местной администрации. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее во вторник в региональном управлении МЧС сообщили, что в пятиэтажном доме в Кулунде произошел взрыв газа, после которого начался пожар. По данным регионального управления СК, в результате происшествия погиб один человек.