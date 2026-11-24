По меньшей мере семь мирных жителей получили ранения в результате удара БПЛА украинских формирований по автовокзалу «Южный» в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«Сегодня день опять начался с атаки БПЛА на центр города. Под удар попал автовокзал «Южный», в результате которого пострадали 7 мирных жителей», — написал он в своём канале на платформе «Макс».

Кулемзин уточнил, что из-за обстрела, совершённого противником, также были повреждены транспортные средства муниципального предприятия в Ленинском районе Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что при атаках украинских беспилотников на ДНР пострадали три мирные жительницы. Одна из них получила ранения в Ворошиловском районе Донецка, две другие — в городе Моспино, входящем в городской округ Донецк.

22 ноября стало известно, что в Горловке (ДНР) три мирных жителя получили ранения при ударе украинского дрона по остановке общественного транспорта. Это случилось в Никитовском районе города.