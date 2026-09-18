Как кинуть союзников. США бросили Саудовскую Аравию на съедение врагам

На фоне огромных проблем с хуситами власти Саудовской Аравии задумываются о том, чтобы заключить сделку с Ираном. Как пишут западные СМИ, в Эр-Рияде растет обида на США за то, что они не могут защитить саудитов от обстрелов и ударов по нефтяной инфраструктуре. В саудовской столице даже задумываются о выводе американских баз.

Саудовская Аравия стала одной из крупнейших проигравших держав

После решения президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана в конце февраля этого года саудиты терпят сплошные убытки.

Иран в ответ на удары по себе перекрыл Ормузский пролив, по которому саудиты вывозили нефть на экспорт, а также начал бить по нефтяной инфраструктуре королевства. Объяснял это просто: раз вы размещаете у себя американские базы, значит, вы враг.

С горем пополам саудовцам удалось перенаправить часть нефти на побережье Красного моря. Однако теперь у них начались проблемы и там. Еще в 2015 году саудовское королевство ввязалось в гражданскую войну в Йемене, пытаясь не допустить победы дружественного Ирану движения хуситов. И вот в сентябре хуситы провели масштабное наступление, в результате которого фактически взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря. Отсюда они начали бить по нефтяным заводам в глубине Саудовской Аравии, а также по саудовским судам, которые идут по Красному морю.

А когда наследный принц Мухаммед ибн Салман попросил президента США Дональда Трампа помочь и разбомбить наступающие колонны хуситов, то тот отказал. Дважды. Доконали эти янки! Саудовская Аравия пошла на шаг, который шокировал США Подробнее

Саудовская Аравия экстренно ищет новых союзников

Атаки по нефтяным объектам королевства расширяются. Хуситы используют ракеты и дроны. По соцсетям расходятся видео масштабных пожаров на саудовских НПЗ. Например, на крупном заводе «Арамко» в Абухе на юго-западе страны.

На фоне атак саудиты запросили у хуситов передышку через оманских посредников. Как сообщают арабские СМИ, королевство испытывает критическую нехватку ракет для ПВО. Саудовские дипломаты отправились в западные столицы с просьбой о помощи. Однако с этим могут быть проблемы, ведь из-за войны на Ближнем Востоке и Украине ракет для ПВО просто-напросто не хватает во всем мире.

Внезапную помощь саудитам оказал только Израиль, которому выгодна война саудитов в иранскими прокси. Как пишет Jerusalem Post, Тель-Авив начал предоставлять разведданные.

Раздражение американцами в Эр-Рияде растет

США получают от королевства огромные деньги за защиту, однако сейчас они фактически отказываются выполнять свои обязательства. В этой ситуации Мухаммед ибн Салман даже задумывается о том, нужны ли вообще Саудовской Аравии в такой ситуации американские военные базы. Также саудиты пытаются договориться с Ираном, который поставляет хуситам оружие.

В США отчасти попытались сгладить углы, одобрив продажу Эр-Рияду крупного пакета истребителей F-35 стоимостью 24,3 млрд долларов. Однако в Вашингтоне считают, что Саудовской Аравии все равно деваться некуда и под угрозой американских санкций трогать военные базы США королевство не будет. Новая война на Ближнем Востоке. Поможет ли «суннитское НАТО» Эр-Рияду Подробнее

Итоги развязанной Штатами войны неутешительные для всего Ближнего Востока

За полгода войны с Ираном от действий трамповской администрации пострадали в основном монархии Залива, отмечает политолог Игорь Димитриев.

«Ормуз практически закрыт, американские войска выводятся, катарский СПГ идёт с перебоями, саудовская нефтяная инфраструктура горит, а теперь и красноморский обход, на который Эр-Рияд рассчитывал, оказался в руках хуситов. Нефть этих монархий идёт в основном в Азию: Китаю, Индии, Японии, Корее. Штаты сами экспортёр, и Brent за сто долларов для американской сланцевой отрасли скорее плюс, чем проблема. В целом расклад такой: Штаты разожгли в регионе войну, а теперь договариваются, чтобы их это не касалось», — резюмирует эксперт.