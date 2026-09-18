Как кинуть союзников. США бросили Саудовскую Аравию на съедение врагам

На фоне огромных проблем с хуситами власти Саудовской Аравии задумываются о том, чтобы заключить сделку с Ираном. Как пишут западные СМИ, в Эр-Рияде растет обида на США за то, что они не могут защитить саудитов от обстрелов и ударов по нефтяной инфраструктуре. В саудовской столице даже задумываются о выводе американских баз.
Саудовская Аравия стала одной из крупнейших проигравших держав
После решения президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана в конце февраля этого года саудиты терпят сплошные убытки.
Иран в ответ на удары по себе перекрыл Ормузский пролив, по которому саудиты вывозили нефть на экспорт, а также начал бить по нефтяной инфраструктуре королевства. Объяснял это просто: раз вы размещаете у себя американские базы, значит, вы враг.
С горем пополам саудовцам удалось перенаправить часть нефти на побережье Красного моря. Однако теперь у них начались проблемы и там. Еще в 2015 году саудовское королевство ввязалось в гражданскую войну в Йемене, пытаясь не допустить победы дружественного Ирану движения хуситов. И вот в сентябре хуситы провели масштабное наступление, в результате которого фактически взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря. Отсюда они начали бить по нефтяным заводам в глубине Саудовской Аравии, а также по саудовским судам, которые идут по Красному морю.
А когда наследный принц Мухаммед ибн Салман попросил президента США Дональда Трампа помочь и разбомбить наступающие колонны хуситов, то тот отказал. Дважды.
Саудовская Аравия экстренно ищет новых союзников
Атаки по нефтяным объектам королевства расширяются. Хуситы используют ракеты и дроны. По соцсетям расходятся видео масштабных пожаров на саудовских НПЗ. Например, на крупном заводе «Арамко» в Абухе на юго-западе страны.
На фоне атак саудиты запросили у хуситов передышку через оманских посредников. Как сообщают арабские СМИ, королевство испытывает критическую нехватку ракет для ПВО. Саудовские дипломаты отправились в западные столицы с просьбой о помощи. Однако с этим могут быть проблемы, ведь из-за войны на Ближнем Востоке и Украине ракет для ПВО просто-напросто не хватает во всем мире.
Внезапную помощь саудитам оказал только Израиль, которому выгодна война саудитов в иранскими прокси. Как пишет Jerusalem Post, Тель-Авив начал предоставлять разведданные.
Раздражение американцами в Эр-Рияде растет
США получают от королевства огромные деньги за защиту, однако сейчас они фактически отказываются выполнять свои обязательства. В этой ситуации Мухаммед ибн Салман даже задумывается о том, нужны ли вообще Саудовской Аравии в такой ситуации американские военные базы. Также саудиты пытаются договориться с Ираном, который поставляет хуситам оружие.
В США отчасти попытались сгладить углы, одобрив продажу Эр-Рияду крупного пакета истребителей F-35 стоимостью 24,3 млрд долларов. Однако в Вашингтоне считают, что Саудовской Аравии все равно деваться некуда и под угрозой американских санкций трогать военные базы США королевство не будет.
Итоги развязанной Штатами войны неутешительные для всего Ближнего Востока
За полгода войны с Ираном от действий трамповской администрации пострадали в основном монархии Залива, отмечает политолог Игорь Димитриев.
«Ормуз практически закрыт, американские войска выводятся, катарский СПГ идёт с перебоями, саудовская нефтяная инфраструктура горит, а теперь и красноморский обход, на который Эр-Рияд рассчитывал, оказался в руках хуситов. Нефть этих монархий идёт в основном в Азию: Китаю, Индии, Японии, Корее. Штаты сами экспортёр, и Brent за сто долларов для американской сланцевой отрасли скорее плюс, чем проблема. В целом расклад такой: Штаты разожгли в регионе войну, а теперь договариваются, чтобы их это не касалось», — резюмирует эксперт.