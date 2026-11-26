В Вологде правоохранители могут задержать родителей скончавшейся от истощения пятилетней девочки, сообщил прокурор региона Андрей Тимошичев.

«Сейчас вопрос решается о задержании родителей. Возбуждены уголовные дела… будут выясняться все обстоятельства, будут устанавливаться лица, которые будут подлежать привлечению к уголовной ответственности», - заявил он в ходе транслируемого в соцсети «ВКонтакте» оперативного совещания правительства Вологодской области.

Напомним, скончавшаяся девочка была из многодетной семьи, в которой воспитывались 12 детей. Ее семилетний брат попал в больницу с истощением.

По информации регионального следственного управления СКР, семья жила в антисанитарных условиях и была поставлена на профилактический учет. Родители не ухаживали за детьми. Однако работники органов системы профилактики не приняли мер для защиты прав несовершеннолетних.

В связи со смертью девочки следователи завели уголовные дела об умышленном причинении смерти малолетней и о халатности.