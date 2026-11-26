В Вологде следственные органы возбудили уголовное дело после смерти пятилетней девочки из семьи, в которой воспитывались 12 детей. Правоохранители также проверяют, насколько добросовестно органы профилактики исполняли обязанности по контролю за условиями жизни несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, семилетний брат погибшей девочки находится в истощенном состоянии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи принимают меры для изъятия остальных детей из семьи.

«С участием родителей проводятся следственные действия», — сообщили в СК.

По данным РЕН ТВ, детей воспитывают 38-летние родители. Как отмечается, в 2020 году семью поставили на учет из-за антисанитарных условий в доме. Отец работает, а мать из-за проблем со здоровьем не может в полной мере заниматься воспитанием детей.

Ранее двухлетний ребенок погиб после того, как мать оставила его спать в автомобиле возле семейного фруктового магазина.