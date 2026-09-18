В Тульской области уничтожили 16 беспилотников

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений жилых домов, зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Миляев отметил, что в Тульской области сохраняется угроза атак беспилотников. Жителей региона призвали учитывать действующие меры безопасности.

Ранее работа расчетов ПВО отмечалась в Астраханской, Воронежской и Брянской областях. Помимо этого, аппараты сбивались над Владимирской, Липецкой и Белгородской областями.