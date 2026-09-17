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ПВО за день сбила 292 украинских БПЛА над регионами России

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Минобороны России опубликовало оперативную сводку о работе систем противовоздушной обороны, отразивших масштабную воздушную атаку со стороны Украины.

Согласно данным военного ведомства, за день — с 08:00 до 20:00 мск — дежурные расчеты успешно перехватили и ликвидировали 292 дрона самолетного типа.

Активная фаза отражения атаки началась еще ночью. Тогда средствами ПВО был ликвидирован 641 вражеский дрон. Таким образом, суммарно за сутки российские системы противовоздушной обороны поразили свыше 930 беспилотных летательных аппаратов.

География перехватов охватила сразу несколько федеральных округов. В частности, воздушные цели уничтожались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Также работа ПВО фиксировалась в Московском регионе, в небе над Крымом и в акваториях Черного и Каспийского морей.

В ночные часы работа расчетов отмечалась в Астраханской, Воронежской и Брянской областях. Помимо этого, аппараты сбивались над Владимирской, Липецкой и Белгородской областями. 
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ПроисшествияПВОбеспилотники ВСУМинобороны РФ
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